Tuesday, October 28, 2025
Estados UnidosPoliticaMéxicoUltima Hora

México confirma rescate de un sobreviviente tras ataque de EEUU a presuntas narcolanchas

Ciudad de México, (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la Marina mexicana rescató por “razones humanitarias” a un sobreviviente que viajaba en una de las embarcaciones presuntamente vinculada con el narcotráfico que atacaron fuerzas de Estados Unidos “en aguas internacionales”.

“Hoy nos lo informó el secretario de Marina, un ataque que en aguas internacionales tuvo una embarcación que presuntamente llevaba droga. Es en aguas internacionales. Parece que quedó un sobreviviente y la Marina, por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales, decidió rescatar a esta persona”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, sin ofrecer detalles del lugar de la operación.

