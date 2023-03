México cree que criminales secuestraron a estadounidenses por “confusión”

Ciudad de México, (EFE).- Las autoridades mexicanas revelaron este martes que creen que el secuestro de los cuatro estadounidenses en el norteño estado de Tamaulipas, de los que dos murieron, fue fruto de una “confusión” de los criminales, y aclararon que no hay agentes de EE.UU. en el país.

“Se va fortaleciendo la línea de que fue una confusión, no una agresión directa, esa es la línea que tenemos ahorita como más viable y seguramente es la más correcta”, dijo el fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios, en una conferencia de prensa con el gabinete de seguridad del Gobierno de México.

No obstante, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que no descartan ninguna línea de investigación tras el hallazgo de los estadounidenses este martes y el retorno de los dos vivos a Estados Unidos.

El FBI informó el domingo de la desaparición de los cuatro estadounidenses, secuestrados el pasado viernes tras cruzar la frontera en la ciudad fronteriza de Matamoros, en Tamaulipas, uno de los estados mexicanos más castigados por la violencia.