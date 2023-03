México cumple con expectativas y sueña con superar la participación del 2006

México, (EFE).- La selección mexicana ha cumplido hasta el momento con las expectativas que tenían sobre ella al sellar su pase a cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol al vencer a Canadá 10-3 y ahora sueña con superar su mejor participación en el certamen, la del 2006.

Los mexicanos, dirigido por Benjamín Gil, consiguieron por primera vez en el Clásico tres victorias en la primera ronda para ser líderes del grupo C, por encima del favorito Estados Unidos, que aunque más tarde derrote a Colombia no rebasará al Tri, que lo venció el pasado domingo.

México llegó con uno de los seis mejores rósters del torneo, con una base de peloteros grandesligas entre los que se destacan Julio Urías, lanzador de los Dodgers de Los Angeles; Randy Arozarena, jardinero de los Rays de Tampa Bay y novato del año de la Liga Americana en 2021, y Joey Meneses, primera base de los Nacionales de Washington.

Además, tienen a jugadores como el lanzador José Urquidy, campeón el año pasado de la Serie Mundial con los Astros de Houston, y Rowdy Téllez, quien conectó 35 jonrones la pasada campaña con los Cerveceros de Milwaukee, la séptima mayor cantidad en las Grandes Ligas el año pasado.

Esto puso altas expectativas en el México de Gil que al momento se han cumplido, después de terminar la fase de grupos con una caída ante Colombia y victorias sobre Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá.

Los de Gil lo han obtenido con base en el bateo oportuno de Arozarena, quien ha producido nueve carreras; de Meneses, con seis compañeros llevados al plato, y de Téllez, con cinco anotaciones empujadas.

El picheo no ha estado tan certero como en ocasiones pasadas, pero aún así los lanzadores se han unido para permitir 3.1 carreras limpias cada nueve entradas, la quinta mejor efectividad en lo que va de la primera ronda.

Taijuan Walker ha sido el mejor lanzador mexicano hasta el momento, al tirarle a Gran Bretaña cuatro entradas de un imparable, ocho ponches y sin admitir carreras.

Urías, por su parte, falló en el primer duelo ante los colombianos, al aceptar tres carreras limpias y tres imparables en cinco capítulos.

Julio, tercero en la votación para el premio Cy Young de la Liga Nacional en las Grandes Ligas el año pasado, podrá redimirse y confirmarse como el líder mexicano cuando este sábado su novena encare los cuartos de final ante República Dominicana o Puerto Rico, que definirán al segundo lugar del grupo D.

Si México se clasifica a las semifinales firmará su mejor participación en el Clásico Mundial, ya que en el 2006, en la primera edición del torneo, terminó de sexto.