México denunciará a ONU y Covax por incumplir con entrega de vacuna anticovid

Ciudad de México, (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reveló este lunes que presentará una denuncia ante instancias internacionales contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el mecanismo Covax por incumplir con la entrega de vacunas anticovid por un monto de 75 millones de dólares.

“Vamos a presentar una denuncia porque no nos han entregado vacunas del organismo que se creó en la ONU, Covax, nos deben 75 millones de dólares”, anunció durante su rueda de prensa matutina en Ciudad de México.

El mandatario señaló que la denuncia se hará contra la ONU y contra Covax, creada en 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para responder a la pandemia de covid-19, porque “ya es mucho” tiempo el que ha pasado desde que se entregó el dinero y no se han recibido los biológicos para México.

“Imagínense, darle dinero por adelantado por las vacunas, ya creo se va a cumplir un año y hemos estado buscando un acuerdo, siendo tolerantes, porque se trata de un organismo internacional. Sí, pero no somos encubridores”, argumentó.

López Obrador aseguró que este martes se dará más información al respecto.

Aunque México impulsó el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19, conocido como Covax, con la que precompró más de 50 millones de unidades, el país solo ha recibido cerca de 4,3 millones de esta plataforma, que en septiembre pasado admitió que solo entregará 1.400 millones de 2.000 millones de dosis que había prometido en 2021 a naciones en desarrollo.

En febrero pasado, el Gobierno mexicano anunció que recibiría unas 18 millones de vacunas a través del mecanismo Covax, sin embargo, en abril López Obrador aseguró que todavía tenían pendiente por recibir 15 millones de biológicos los cuales buscaría que fueran cambiadas por dosis para niños.

De acuerdo con información de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a través de Covax, México ha recibido 24,6 millones de dosis de vacunas contra la covid-19.

México suma hasta ahora poco más de 6,9 millones de contagios y acumula 329.091 defunciones debido a la covid-19.