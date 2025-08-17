38.4 C
McAllen
Sunday, August 17, 2025
México entrega 26 presos relacionados con el narcotráfico a Estados Unidos

By El Periódico USA
Fotografía que muestra el exterior del penal de Almoloya en Toluca, Estado de México (México). Imagen de archivo. EFE/Felipe Gutiérrez

Ciudad de México, (EFE).- Al menos 26 personas encarceladas en diferentes centros penitenciarios de México fueron trasladados a Estados Unidos debido a la orden de extradición que tenían por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos, según informó la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Los presos fueron solicitados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quien se comprometió a no pedir la pena de muerte para los reos en su país.

El Gobierno mexicano fue el responsable de la custodia, traslado y entrega formal de dichas personas, que “se realiza bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales, y del debido proceso en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional”, subrayaron las autoridades en un comunicado.

La Fiscalía señaló que esta acción forma parte de “las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones”.

Estas 26 personas se suman a los 29 narcotraficantes que, el pasado mes de febrero, México entregó a Estados Unidos, entre los que se encontraban el líder del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, y los antiguos líderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales.

El Gabinete de Seguridad anunció también que se dará una conferencia de prensa el miércoles 13 de agosto a las 11.00 horas (17.00 horas GMT) en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

