¿México está preparado para tener vehículos autónomos en las calles?

La industria de los vehículos autónomos crece cada vez más rápido, sin embargo existen diversos factores que pueden detener su implementación en México

NotiPress.- Ante la nueva normalidad derivada de la pandemia por la COVID-19, la industria de los vehículos autónomos se aceleró más de lo esperado. Encima, cada vez más marcas y países están realizando pruebas para el uso de este tipo de tecnología y México podría estar cerca de esta tendencia.

Por ejemplo, la firma de autos eléctricos, Tesla, comercializa el Model 3 y el Y, ambos autos son capaces de conducirse solos. Aunque la legislación todavía no permite usarlos de esa forma, ya se pueden ver en las calles e incluso, algunos fungen como transporte privado.

Asimismo, en una reciente publicación en Twitter del secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, se le puede ver sentado a lado de Shilpan Amin, presidente Internacional de General Motors (GM). La imagen resalta pues ambos están en el vehículo eléctrico autónomo cuya fabricación participa la planta GM de Ramos Arizpe en Coahuila, México.

Uno de los beneficios de la conducción autónoma es que puede salvar vidas, según reportó KIA Motors en un artículo publicado en su sitio web. Según las cifras, 1,3 millones de personas mueren en accidentes automovilísticos en todo el mundo cada año.

El 90 por ciento de los accidentes automovilísticos se deben a errores humanos y la firma coreana señala que los coches autónomos podrían eliminar la fuente clave del error. Según el documento, los vehículos autónomos podrían salvar 29 mil 447 vidas al año al reducir los accidentes de tránsito.

También, los vehículos autónomos podrían cambiar el panorama de las ciudades al proporcionar movilidad sin precedentes para que la mayoría de las personas con alguna discapacidad puedan ingresar a la fuerza laboral. “Los automóviles autónomos pueden brindar a las personas con discapacidad la libertad básica para ir y venir cuando lo deseen”, se puede leer en la publicación de KIA.

No obstante, la conducción autónoma ha sufrido algunos problemas para establecerse en ciudades con mayor infraestructura vial, hasta ahora no ha podido ser una realidad la conducción 100% autónoma. Uno de los factores más importantes son la cuestión de seguridad en términos básicos de aceleración, frenado, estacionarse o elegir una dirección.

A medida que la tecnología se está probando e implementando en la vida cotidiana, su crecimiento debe ser paulatino, pues a la par también debe crecer la calidad de la infraestructura vial. Otro desafío que deben enfrentar los vehículos autónomos no solo en México, sino a nivel mundial son los problemas regulatorios. Entre ellos, trazar mejor las rutas de conducción y mejorar los señalamientos o dictar leyes sobre su correcto uso y las prohibiciones.

Hoy en día, algunas ciudades están listas para recibir a los vehículos autónomos, pero en México falta mucho trabajo para establecer a los coches autónomos como un medio más de transporte. Sin embargo, estos autos pueden ser un verdadero reto para los fabricantes y gobiernos para migrar a las nuevas tecnologías.