México expide la ley que da control del espacio aéreo al Ejército

Ciudad de México, (EFE).- El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este miércoles la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, que establece que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) vigilará y protegerá los aires del país, lo que levanta acusaciones de mayor militarización.

La reforma, aprobada el pasado 22 de febrero por el Poder Legislativo, entrará en vigor este jueves, informó el Congreso en un comunicado.

“El objetivo de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano es establecer y regular las medidas, acciones y procedimientos para preservar la seguridad y la soberanía e independencia nacionales del espacio aéreo mexicano”, apuntó el documento.

La ley indica que la Sedena coordinará la participación de las autoridades para que coadyuven en la vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, en el ámbito que compete a la seguridad nacional.

También menciona que el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo actuará conforme a sus atribuciones al observar alguna de las maniobras de vuelo que se señalan.

Entre ellas enuncia: no activar su código “transponder” o apagarlo durante el vuelo, cambiar de ruta sin motivo aparente, no establecer comunicación con los servicios de control de tránsito aéreo previstos por la autoridad aeronáutica o con el centro.

Además, por no contar con información de plan de vuelo, registrar cambios erráticos de velocidad, altura, rumbo o realizar maniobras inusuales, sobrevolar una zona restringida, prohibida, peligrosa, de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano y de identificación de defensa aérea, y cuando una aeronave se encuentre en una situación de emergencia.

Asimismo, se constituyó el Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano, que comprende la coordinación entre las dependencias de la Administración Pública Federal “para inhibir y contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas que atenten contra la seguridad nacional”.

Ese sistema lo integrarán Sedena, que hará la coordinación; la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana y la Comandancia del Centro Nacional para la Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo; Secretaría de Marina, a través de la Dirección del Centro de Mando y Control de la Armada de México.

La reforma se aprobó en medio de crecientes críticas a las políticas de militarización del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le ha entregado a las Fuerzas Armadas el control de la Guardia Nacional, de obras como el Tren Maya y aeropuertos, de la vigilancia de puertos y aduanas, y de una próxima aerolínea.