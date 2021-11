México gana el Colón de Oro del 47 Festival Iberoamericano con “El otro Tom”

Huelva (España), (EFE).- La película mexicana “El otro Tom” (“The other Tom”), dirigida por los uruguayos afincados en México Rodrigo Plá y Laura Santullo, ganaron el Colón de Oro del 47 Festival de Cine Iberoamericano de Huelva (sur de España), según comunicó el jurado oficial del certamen.

Así se dio a conocer tras el fallo del jurado, formado la periodista de la agencia EFE Alicia García Arribas; Pedro Álvarez Olañeta, director de cinEScultura; y la productora Marcela Santibáñez.

El jurado justificó su decisión asegurando que Plá y Santullo “logran llevar a la pantalla un guion sin fisuras que hace partícipe al espectador del drama cotidiano que viven en El Paso una madre soltera emigrante y su hijo, diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)”.

Destacó también “el tono comedido, unas excelentes interpretaciones sin fisuras y el sensible cuestionamiento al abordar las implicaciones familiares, educativas y médicas, tanto del diagnóstico como de la hipermedicación actual”.

‘El otro Tom’, coproducida con Estados Unidos, cuenta la historia de Elena (Julia Chávez) y su hijo Tom (Israel Rodríguez), diagnosticado con TDAH, y un accidente con su medicación hace que Elena se ponga en guardia ante los riegos de dichos fármacos.

Su negativa a seguir medicándole provocará que los servicios sociales amenacen con retirarle la custodia.

Rodrigo Pla y Laura Santullo, director y guionista, respectivamente, forman una de las parejas más productivas de la cinematografía mexicana, y juntos han firmado varios largometrajes, como “Un monstruo de mil cabezas” (A monster with a thousand heads”) (2015), con la que compartieron en Orizzonti Venecia, ‘La demora’ (2012) y ‘La zona’ (2007).

El jurado también consideró que la película ‘Bandido’, de Luciano Juncos (Argentina) es merecedora del Colón de Plata Premio Especial del Jurado.

Calificaron la película como “un delicioso cuento crepuscular sobre un cantante en crisis, hastiado por la fama, la industria y las giras”, además de “magistralmente interpretada por Osvaldo Laport”.

El Colón de Plata a la Mejor Dirección fue para Martín Barrenechea y Nicolás Branca, por ‘9’, (Uruguay, Argentina), ya que “los dos directores “dirigen con soltura un drama que disecciona la encrucijada entre fama y libertad que viven jóvenes promesas del fútbol”.

Además, “consiguen plasmar brillantemente el antagonismo entre el protagonista, un aún casi adolescente introvertido, y su padre, omnipresente y colérico vigilante en la jaula de oro en la que viven”.

El Colón de Plata a la Mejor Interpretación fue para Arcelia Ramírez, por su interpretación en la película ‘La civil’, de Tehodora Mihai.

El jurado comunicó que esta decisión les costó una “larga” deliberación pues “han sido varios los candidatos considerados seriamente para el galardón”, y entienden que Ramírez muestra una “espectacular y convincente defensa de una madre coraje”.

Basada en hechos reales, Arcelia da vida a Cielo, una mujer capaz de saltarse todos los límites para defender a su bien más preciado, su hija adolescente, “en el doloroso y terrible contexto de la violencia que asola México”.

Junto al jurado, los espectadores del Iberoamericano dieron el Colón de Plata Premio del Público a la película chilena el ‘El pa(de)ciente’, de Constanza Fernández, así como el Premio Juan Ramón Jiménez a la Mejor Dirección Andaluza, de la Sección Talento Andaluz, que, en esta 47 edición, es para ‘Pico Reja’, de Remedios Malvárez y Arturo Andújar.

Además, los espectadores de Filmin han considerado que ‘El alma quiere volar’, de Diana Montenegro (Colombia,Brasil) ha sido la película merecedora del premio de la Sección Sismos.