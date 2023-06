México necesita 50.000 puntos de carga para autos eléctricos hacia 2030, estima empresa

Monterrey (México) jun (EFE)- México necesita unos 50.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos rumbo a 2030, aseguró este jueves Lorenzo Ortego, director general de Voltway, una empresa mexicana de capital nacional y español, en el mercado del foro “America’s Mobility of the Future”.

El líder de la compañía, que fabrica cargadores para los autos eléctricos, compartió que la cifra se desprende de un cálculo realizado con base en un paralelismo con los mercados de Estados Unidos y Europa, que llevan años de delantera en electromovilidad.

“México, como tal, no ha definido un objetivo del número de cargadores públicos ni tampoco de venta de vehículos, así que el objetivo que se habrá definido, pero por ahora es una intención, es que para 2030 el 50 % de las ventas sean de vehículos de cero emisiones”, dijo a EFE.

Voltway, creada por la mexicana Xignux y la española Circontrol, participó en la primera edición del “America’s Mobility of the Future”, realizado en el norteño estado mexicano de Nuevo León esta semana para impulsar la industria de los autos eléctricos.

La región se consolida como epicentro latinoamericano de electromovilidad desde el anuncio en febrero de la empresa Tesla, que abrirá en el estado su tercera fábrica de autos eléctricos fuera de Estados Unidos y la primera en Latinoamérica con la expectativa de producir 1 millón de vehículos eléctricos al año.

Para aprovechar el potencial, Ortego compartió el cálculo del número de puntos de recarga para automóviles eléctricos que necesitará México dentro de unos ocho años.

Añadió que analizaron el parque vehicular de Europa, Estados Unidos y México para determinar los puntos de recarga necesarios.

“Si lo adaptamos a la realidad de México, como se mueve el transporte de personas, de mercancías, la cultura incluso, nos sale que para 2030 se van a necesitar 50.000 puntos de carga públicos”, reveló.

Sin embargo, esta cifra no considera los cargadores de uso privado o los centros de distribución de flotillas.

A la fecha, compartió, no hay un censo de cargadores públicos en el país, pero rondarían los 2.000.

Ortego manifestó que el apoyo de las autoridades será fundamental para el desarrollo de la electromovilidad y las energías limpias en México.

“Aquí el Gobierno primero tiene que ser la locomotora del cambio, de la transición, debe ser el eje que nos ponga las condiciones y todo el marco legal necesario”, señaló.

También recomendó incentivos económicos para migrar a esta nueva movilidad, y un marco legal y una normativa “para que las reglas del juego estén muy claras”.