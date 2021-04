México pedirá a Biden que dé visas a centroamericanos que planten árboles

Ciudad de México, (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, explicó este domingo que durante la cumbre del cambio climático de la próxima semana pedirá a su homólogo estadounidense, Joe Biden, que Estados Unidos dé visas de trabajo a quienes planten árboles en el sureste de México y en Centroamérica.

“A los tres años ya que tengas tu cultivo, ya tienes tu derecho en automático a una visa de trabajo por seis meses a Estados Unidos. Y tres años después de obtener tu visa de trabajo, con buen comportamiento, ya tienes derecho a solicitar tu nacionalidad estadounidense”, ejemplificó el mandatario en un mensaje en video grabado desde su rancho particular en Palenque (Chiapas).

Durante la cumbre virtual sobre el clima convocada por Biden el próximo 22 de abril, López Orador propondrá “que se amplíe a Centroamérica” el programa Sembrando Vida, un proyecto de su Gobierno que entrega ayudas a los campesinos del sureste por plantar árboles frutales y maderables.

El presidente, que estimó que en tres años podrían cultivarse tres millones de hectáreas y generar 1,3 millones de empleos en México y Centroamérica, defendió que este programa “permite que la gente no se vea obligada a migrar y ayuda al medioambiente”.

Además, propuso como incentivo que los campesinos mexicanos y centroamericanos que lleven tres años adheridos al plan puedan solicitar una visa temporal de trabajo en Estados Unidos, y los que lleven seis años tengan acceso a la ciudadanía en ese país.

“Es ordenar el flujo migratorio, no aplicar medidas coercitivas. Los migrantes son seres extraordinarios, el mundo se ha hecho con migrantes”, sostuvo.

La semana pasada, el Gobierno estadounidense reveló cifras récord de detenciones de migrantes en su frontera con México, con más de 172.000 en el mes de marzo, entre ellos casi 19.000 menores, un récord histórico.

Mientras que México informó que se presentaron ante el Instituto Nacional de Migración 17.445 extranjeros en marzo, una cifra sustancialmente superior a los 6.172 casos de diciembre pasado.

López Obrador admitió que en marzo “se desbordó” la migración que recorre México en dirección a Estados Unidos y dijo que “lo peor es que los traficantes de personas están sugiriendo que se lleven niños”, algo “cruel, indeseable y vil”.

Por ello pidió un “acuerdo regional sobre migración” que incluya Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador y Honduras.

