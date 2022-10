México pide a EEUU restablecer relación con Venezuela ante crisis migratoria

Ciudad de México, (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió este viernes al Gobierno de Estados Unidos restablecer las relaciones con Venezuela ante la crisis por el incremento de migrantes venezolanos.

“(México) apoyará en todo, buscando que haya acuerdos, por ejemplo, es necesario que se restablezcan las relaciones entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Venezuela”, declaró el mandatario en su rueda de prensa matutina.

Sus declaraciones se producen tras el plan que Washington implementó la semana pasada para otorgar 24.000 visas humanitarias a venezolanos que lleguen vía aérea, pero que incluyen la expulsión a México de los ciudadanos de Venezuela que arriben irregularmente por la frontera común.

El mandatario mexicano consideró que “la decisión que tomó el Gobierno de Estados Unidos de otorgar estos permisos va a ayudar”, pero lo calificó como “un primer paso, no es perfecto”, por lo que urgió más medidas.

Aunque este octubre se cumplió 1 año de la ausencia de diálogo formal del Gobierno de Venezuela con la oposición, desde que las partes suspendieron unas negociaciones que albergaba el Gobierno México, López Obrador afirmó estar “enterado de que ya están buscando un acuerdo”.

“Ha habido reuniones en México de las partes. No de Venezuela y Estados Unidos, sino de venezolanos que están confrontados, de representantes del Gobierno y representantes de la oposición, entonces esos diálogos son buenos y que se normalice la situación en Venezuela”, indicó.

El mandatario mexicano pidió que “se normalice la situación en Venezuela y en todos los países, y que sean los mismos venezolanos los que busquen opciones, los que busquen alternativa y que no haya injerencismo de nadie”.

Las medidas de Estados Unidos ante la migración venezolana ocurren en medio de un aumento de la llegada de venezolanos a la frontera con México, donde entre octubre de 2021 y agosto de este año más de 150.000 venezolanos fueron arrestados, casi el triple de los 50.499 en el mismo periodo del año anterior.

Desde el cambio de política migratoria, el Gobierno de México ha afirmado que ha recibido a “cientos, no miles” de venezolanos expulsados por Estados Unidos en medio de imágenes de migrantes varados y durmiendo en las calles por la incertidumbre.