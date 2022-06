México prepara candidatura para los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040

Ciudad de México, (EFE).- El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, afirmó que le presentará una propuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador para que México se postule para ser sede de los Juegos Olímpicos de verano de 2036 o 2040.

“Sería un orgullo para México volver a ser la sede de unos Juegos Olímpicos y si el señor presidente de la República lo autoriza entonces procedemos a preparar la propuesta de México para ser sede en 2036 o 2040”, expresó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en conferencia de prensa.

Los próximos Juegos Olímpicos de verano están programados para realizarse en París, Francia en 2024, la justa del 2028 se efectuará en Los Ángeles, en Estados Unidos, y la ciudad de Brisbane, en Australia, realizará los Olímpicos del 2032.

La intención con esta propuesta, explicó Ebrard, es conseguir que el país vuelva a situarse en la vanguardia deportiva internacional después de organizar junto a Estados Unidos y Canadá el Mundial de fútbol de 2026.

“El tiempo no es tan importante, no lo estamos pensando para un beneficio en el corto plazo, sino para que México esté en la escena internacional, que es donde tiene que estar”, agregó.

El canciller, uno de los aspirantes a sustituir al presidente López Obrador en 2024, recordó el esfuerzo que se requirió para que México efectuara los Juegos Olímpicos de 1968, al tiempo que mencionó la necesidad de volver a vivir una experiencia de ese calibre.

“Los Juegos Olímpicos de 1968 estuvieron muy bien organizados por México, aunque costó mucho trabajo llevarlas a cabo y pensamos que en este siglo ya corresponde al país tener una vez más la sede de esta justa deportiva”.

Según Marcelo Ebrard el deseo de organizar por segunda vez en la historia este evento es algo que le han expresado los directivos de varias disciplinas del deporte en el país.

“Esto me lo han pedido muchos de los presidentes de distintas confederaciones, así que ya depende de la autorización del presidente López Obrador, por lo que si él autoriza entonces haremos la propuesta”, compartió.

El canciller estuvo presente en la firma del convenio que firmó la Secretaría de Relaciones Exteriores con el Comité Olímpico Mexicano (COM) con el que se buscará facilitar la logística de los deportistas en todos los espacios posibles alrededor del mundo.

Ebrard estampó su firma junto a la de María José Alcalá, presidenta del COM.