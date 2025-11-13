México presenta 30 quejas ante ONU por violación a derechos humanos de migrantes en EE.UU.

Ciudad de México, (EFE).- México confirmó este martes que se han presentado 30 denuncias ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) por violación de derechos humanos a mexicanos indocumentados en Estados Unidos.

“Son 30 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que han sido presentadas”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina sin ofrecer más detalles al respecto.

La gobernante mexicana explicó que su Gobierno brinda apoyo legal a través de la Cancillería y su red consular, y rechazó cualquier trato que criminalice a los migrantes.

“Como lo he dicho, con los consulados apoyamos y se apoya económicamente para que se contraten a abogados para que las víctimas puedan presentar su denuncia y llevar los juicios en Estados Unidos”, indicó.

Sheinbaum remarcó que México no cuestiona el marco legal estadounidense cuando hay delitos, pero sí el estigma contra los migrantes.

“Nosotros no estamos de acuerdo con el trato de las y los mexicanos como criminales. Si alguien cometió un delito tiene que llevar su proceso en Estados Unidos”, sostuvo.

Sheinbaum insistió en el peso económico y demográfico de la diáspora mexicana, estimada en 40 millones de personas, la mayoría con estatus regular o con años de residencia en el país.

“Fortalece la economía de Estados Unidos. Se estima que son 40 millones de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos, de los cuales el 90 % tiene papeles (legales) o más del último censo que se hizo. Y los otros llevan más de 5 o 6 años en Estados Unidos”, detalló.

Asimismo, la mandataria señaló que los cruces irregulares de mexicanos han disminuido.

“Ya son muy pocas las mexicanas y mexicanos que cruzan la frontera o que cruzaron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Tienen mucho más tiempo”, dijo y recordó el aporte a la economía de la comunidad migrante.

“Sostiene en el campo, sostiene la construcción, sostiene los servicios y además de que no estamos de acuerdo con la discriminación Y el trato que viola los derechos humanos, que presuntamente viola los derechos humanos, tienen que ser reconocidos por su trabajo”.

Asimismo, reiteró que México protegerá a sus connacionales sin intervenir en la política interna estadounidense.

“Siempre vamos a buscar el diálogo, la coordinación y cuando no estemos de acuerdo también lo vamos a decir. Pero buscando siempre un diálogo responsable, vamos a decirlo así”.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen en medio de un aumento de operativos migratorios en varios estados de Estados Unidos, particularmente en zonas fronterizas y lugares de trabajo.

El pasado 24 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó que diez mexicanos han fallecido durante operativos migratorios o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, en inglés), durante el segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump.