México realiza operativos en su frontera sur para impedir caravana migrante

Tapachula (México), (EFE).- El Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano realizó este domingo operativos en Tapachula, en la frontera con Guatemala, para impedir que miles de migrantes, apostados en hoteles y en la calle, salgan en cuestión de horas o días en una caravana rumbo a Estados Unidos.

A bordo de unas ocho furgonetas de migración y dos unidades de la Guardia Nacional (GN), los agentes federales detuvieron a más de 30 migrantes de distintas nacionalidades, a quienes sacaron de los cuartos de hotel en los que se hospedaban.

En total, cerca de cuatro unidades transportaron 12 personas cada una, incluyendo niños y mujeres, para trasladarlas a la estación migratoria Siglo XXI, uno de los mayores centros migratorios del país.

Los operativos ocurren antes de que salga una caravana con entre 11.000 y 15.000 migrantes desde Chiapas, estado del sureste del país, lo que la convertiría en uno de los contingentes más numerosos de los que se tenga registro.

Las autoridades mexicanas cerraron durante la madrugada la circulación de avenidas para buscar a más migrantes en los hoteles y las calles.

Algunos migrantes pedían auxilio y visas, pero no opusieron resistencia.

Otros extranjeros que estaban en un hotel avisaron que no desistirán de salir caminando aunque no tengan los documentos para transitar de manera legal en el país.

En tanto, en el parque Bicentenario de Tapachula, migrantes en un campamento improvisado pidieron que se frenen las redadas y operativos contra los indocumentados que se mantienen varados en Tapachula en busca de avanzar a la frontera norte con Estados Unidos.

Agentes comentaron que estos operativos van a continuar en este municipio fronterizo con Guatemala para evitar que salgan migrantes en esta caravana de extranjeros que busca llegar a la frontera norte.

La situación en el sur mexicano refleja que la región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.

En tanto, México deportó a más de 114.000 extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país.

Mientras que en el año fiscal 2022, que arrancó el 1 de octubre de 2021, la CBP ha contabilizado más de 1 millón migrantes interceptados en la frontera sur estadounidense.