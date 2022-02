México registra déficit comercial de 6.286 millones de dólares en enero

Ciudad de México, (EFE).- México registró un déficit en su balanza comercial de 6.286,3 millones de dólares en enero pasado, un 405,8 % superior a los 1.243 millones de dólares del mismo mes de 2021, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“La información oportuna de comercio exterior de enero de 2022, con cifras originales, muestra un déficit comercial de 6.286 millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de 1.243 millones de dólares obtenido en igual mes de 2021”, indicó el Inegi en un comunicado.

Las exportaciones sumaron en enero 33.899,1 millones de dólares, un 3,8 % superior al mismo periodo del año pasado, precisó el organismo de estadística.

Las ventas petroleras crecieron 36,4 % al situarse en 2.422,3 millones de dólares, mientras que las no petroleras subieron 1,9 % hasta los 31.476,8 millones de dólares, detalló.

“En el mes de referencia las exportaciones totales mostraron un aumento anual de 3,8 %, el cual se derivó de incrementos de 1,9 % en las exportaciones no petroleras y de 36,4 % en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron a una tasa anual de 4,1 % y las canalizadas al resto del mundo descendieron 7,4 %”, señaló el Inegi.

Asimismo, las importaciones totalizaron 40.185,4 millones de dólares, siendo un 18,5 % mayores a la reportada en el mismo mes del pasado año.

Las compras petroleras aumentaron 55 % año respecto al periodo anterior, al ubicarse en 4.601,4 millones de dólares, mientras que las no petroleras aumentaron 15 % al sumar 35.583,9 millones de dólares.

“Por tipo de bien, se presentaron retrocesos mensuales de 4,36 % en las importaciones de bienes de uso intermedio y de 0,44 % en las de bienes de capital y un crecimiento mensual de 0,71 % en las importaciones de bienes de consumo”, agregó el organismo.

México tuvo en 2021 un déficit comercial de 11.491,1 millones de dólares, un dato negativo que se compara con el superávit de 34.013 millones de dólares reportado en 2020, un año en el que cayeron tanto las exportaciones como las importaciones por la pandemia de la covid-19.

En 2019 el superávit fue de 5.409 millones de dólares, y en 2018 hubo un déficit de 13.618 millones de dólares.

El comercio se ha visto beneficiado por el renovado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor en julio de 2020 tras años de negociaciones.