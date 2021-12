México registra un déficit comercial de 112 millones de dólares en noviembre

Ciudad de México, (EFE).- México tuvo en noviembre pasado un déficit comercial de 112 millones de dólares, cifra que se compara con el superávit de 2.984 millones de dólares del mismo mes de 2020, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con estas cifras, México acumula un déficit de 12.081 millones de dólares en los primeros 11 meses de 2021.

Aun así, el Inegi destacó que el déficit en noviembre fue menor al de 2.701 millones de dólares que se reportó en octubre.

“El cambio en el saldo comercial entre octubre y noviembre se originó de un aumento en el saldo de la balanza de productos no petroleros, que pasó de un déficit de 794 millones de dólares en octubre a un superávit de 1.723 millones de dólares en noviembre”, explicó en un comunicado.

Además, las exportaciones totales sumaron en noviembre 45.587 millones de dólares, un monto superior en 19,2 % al alcanzado en el mismo periodo del año pasado, precisó el organismo con base en cifras originales.

Las ventas petroleras subieron un 79,2 % interanual y se situaron en 2.779,1 millones de dólares, mientras que las no petroleras crecieron un 16,7 % hasta los 42.807,9 millones, detalló.

“Al interior de las exportaciones no petroleras, se presentaron crecimientos anuales de 16,6 % en las dirigidas a Estados Unidos y de 17,3 % en las canalizadas al resto del mundo”, ahondó el Inegi.

En tanto, las importaciones totalizaron 45.699 millones de dólares, un 29,6 % más que la cantidad reportada en el mismo mes del pasado año.

Las compras petroleras crecieron un 79,9 % año contra año, al ubicarse en 4.614 millones de dólares, mientras que las no petroleras aumentaron un 25,7 % al sumar 41.084,7 millones de dólares.

“En el periodo enero-noviembre de 2021, el valor de las importaciones totales ascendió a 458.613 millones de dólares, monto mayor en 32,5 % al observado en igual lapso de 2020”, apuntó el Inegi.

México tuvo en 2020 un superávit comercial de 34.476,4 millones en un año en el que cayeron tanto las exportaciones como las importaciones por la pandemia de la covid-19.

En 2019, el país registró un superávit en la balanza comercial de 5.820,3 millones de dólares, cifra que se contrapuso al déficit en la balanza comercial de 13.618 millones en 2018.

El dato de 2018 fue casi un 25 % mayor al saldo negativo de 10.968 millones de dólares reportados en 2017.

El país está confiado en que la entrada en vigor en julio de 2020 del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canad (T-MEC), ayudará a captar inversiones, a impulsar el comercio y hará crecer la economía mexicana por encima del 6 % este año.