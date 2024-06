México se juega su pase a la segunda ronda, entre un ambiente hostil y pesimista

México, (EFE).- México se juega este domingo ante Ecuador su pase a la segunda ronda de la Copa América, entre un ambiente hostil y pesimista por parte de hinchas y medios de comunicación que no confían en el equipo y que exigen la salida del seleccionador Jaime Lozano.

México, en su regreso a la Copa América después de no jugarla en 2021, inició el torneo en el que compite como uno de los invitados, con una nada convincente victoria de 1-0 sobre Jamaica, el rival más débil del grupo B, y después perdió su segundo partido, el miércoles pasado, por 1-0 en contra de Venezuela.

El resultado ante los sudamericanos dejó a los mexicanos con la dura tarea de tener que vencer este domingo a los ecuatorianos, con un mejor presente que el equipo de la Concacaf.

En México, pocos confían la posibilidad de que su selección derrote a Ecuador, con una nómina lideradas por figuras como Moisés Caicedo, centrocampista del Chelsea ingles, y Piero Hincapié, central del campeón alemán Bayer Leverkusen.

Lozano no cuenta en su nómina con jugadores que estén en los mejores clubes europeos, su principal figura es Santiago Giménez, del Feyenoord neerlandés, quien no ha marcado goles en dos partidos en esta Copa América.

Lo que reina en México es el pesimismo de parte de los medios de comunicación e hinchas volcados en cuestionar la jerarquía de Lozano, un joven técnico de 45 años que tiene poca experiencia.

La bisoñez del seleccionador fue expuesta por una de las televisoras que retransmiten los juegos del Tri, cuando en los minutos finales del duelo ante Venezuela, Lozano gritó desde la banca que Johan Vásquez era el jugador que debía tirar el penal que le daría el empate al cuadro, sin embargo Orbelín Pineda tomó el balón e ignoró las ordenes del estratega, para después errar el tiro de castigo.

En la prensa local ya empezó a correr el rumor de que en caso de que México no avance a la segunda ronda, Lozano será cesado, a pesar de que antes de la Copa América los directivos aseguraron que sería el seleccionador en el Mundial 2026, que el país organizará junto a Canadá y Estados Unidos

México, el país que en su condición como invitado en la Copa América ha conseguido los mejores resultados (dos subcampeonatos), se juega su prestigio y la posible continuidad de Lozano, este domingo ante Ecuador.