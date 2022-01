México tiene 30 millones de vacunas anticovid en reserva para 2022

Ciudad de México, (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este jueves que el país tiene reservas de 30 millones de vacunas contra la covid-19 para este 2022.

“Decirles que tenemos una reserva en México de alrededor de 30 millones de dosis, tenemos ya fábricas para envase de vacunas”, señaló el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

Recordó que México fue el primero en América Latina en recibir vacunas y reiteró que “tenemos reservas para todo este año y para todos, de manera democrática, sin distinción”.

López Obrador defendió la estrategia de vacunación la cual, dijo, ha ayudado a disminuir las muertes debido a la covid-19.

“Está demostrado que el que está vacunado una, dos veces, si tiene vacuna de refuerzo no se hospitaliza. Está demostrado, quienes se están hospitalizando, quienes desgraciadamente fallecen, (son) quienes no están vacunados”, apuntó.

Recalcó que su Gobierno se ha enfocado en vacunar y conseguir vacunas “y hablar con los Gobiernos del mundo”, además de disponer de 40.000 millones de pesos (1.900 millones de dólares) para entregar anticipos y lograr tener dosis del biológico para inocular a la población.

Asimismo, negó que en México haya más de 304.000 muertes derivadas de la covid, pese a que esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informara que debido a la pandemia hubo en 2021 un exceso de mortalidad de 532.549 fallecidos.

“En fallecimientos estamos en el lugar 23 de 30 (países del mundo). Es que vi un Twitter donde hablaban de 700.000 muertos, lamentablemente han perdido la vida 303.000”, apuntó y cuestionó “¿de donde sacan la información?”.

México suma hasta ahora más de 4,7 millones de casos y acumula 304.308 muertes debido a la covid-19 y, de acuerdo con las autoridades de salud se ha vacunado al 89 % de su población mayor de 18 años.

DEFENDERÁ AL ZAR DE LA PANDEMIA

López Obrador dijo que su Administración defenderá jurídica y políticamente el trabajo que ha realizado Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, en la gestión de la pandemia por Covid-19 en México.

El presidente se refirió a la denuncia colectiva que presentó el abogado Javier Coello, quien representa a familias de fallecidos por el coronavirus, ante la Fiscalía General de la República contra el funcionario por negligencia en la gestión de la emergencia sanitaria.

El mandatario consideró que López-Gatell es víctima de una campaña de odio frente a lo que consideró un trabajo excepcional que ha realizado para contener la pandemia en el país.

“No sólo es una injusticia sino es una actuación de mala fe, diría de odio, no se toma en cuenta que los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López-Gatell han sido excepcionales”, apuntó.