México toma como ensayo la Copa América rumbo a su Mundial y Jamaica quiere goles

Houston (EE.UU.), (EFE).- Dicen que para México es una obligación vencer siempre a Estados Unidos, pero desde que se conoció el rival con el que debuta el Tri en la Copa América 2024 esa frase cambió. Ahora también es obligación vencer a Jamaica, que nunca ha ganado ni ha marcado un gol en el torneo.

La cita será este sábado en el NRG Stadium de Houston, mientras que los otros equipos del Grupo B, Ecuador y Venezuela, jugarán el mismo día 22 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El equipo que dirige Jaime Lozano intentará redimirse ante su afición en un torneo que jugó, como su rival, por última vez en el 2016 cuando fue eliminado en cuartos de final por Chile que lo goleó 0-7, en una de las peores derrotas del Tri.

Pese a obtener el título en la Copa oro 2023 ante Panamá, los hinchas del Tri no están satisfechos.

Ahora, ante rivales sudamericanos como Venezuela y Ecuador, que han mostrado avances en el inicio de la clasificación al Mundial 2026, la cosa para Lozano y el Tri puede ser distinta.

Por eso el partido ante Jamaica es su primera prueba de fuego.

Los problemas internos en los Reggae Boyz con su máxima estrella, Leon Bailey, que se bajó del torneo a última hora por “salud mental”, podrían ser un aliciente para el Tri, pero si no ganan la tensión iría en aumento, pues Lozano empezó el ciclo al Mundial 2026, del que México será uno de los anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá, con malos resultados.

Para la Copa América Lozano, de 45 años, excluyó a algunos jugadores que eran fijos en los últimos años en el equipo, liderados por el guardameta Guillermo Ochoa y los delanteros Raúl Jiménez, del Fulham inglés, y Henry Martín, del América mexicano.

Los llamados a llevar la batuta del Tri de Lozano son el capitán Edson Álvarez, del West Ham inglés; Luis Chávez, del Dinamo Moscú; Julián Quiñones, del América mexicano, y Santiago Giménez, del Feyenoord neerlandés.

Lozano, que ganó el bronce olímpico con México en Tokio 2020, renovó la plantilla con jugadores jóvenes. Ya como seleccionador de manera oficial, puso a México en la final de la Nations League, que perdió por 0-2 ante Estados Unidos. Lo que no le perdonan.

Además, en los amistosos de preparación para la Copa América la cosa tampoco salió bien. México, además, se quedó sin su guardameta titular, Luis Angel Malagón, del América de su país, quien se lesionó. En su lugar estará Julio González, del Pumas.

Para México, la de 2024 será su undécima participación en la Copa América donde se llevó tres veces el tercer lugar, además de dos segundos lugares. Y aunque Lozano no lo diga abiertamente, quiere llegar lo más lejos posible en el torneo aunque su apuesta está enfocada hacia el Mundial 2026.

Jamaica, por su parte, desea olvidar la polémica con Leon Bailey y centrarse en la competencia.

Los Reggae Boyz anhelan con desespero marcar goles, pues en las dos anteriores Copas América que ha disputado, la de Chile 2015 y la del Centenario 2016, fue colista de sus respectivos grupos sin ganar ni puntuar y sin anotar un solo tanto.

De la mano de su seleccionador, el islandés Heimir Hallgrimsson, Jamaica es optimista. Comenzó las eliminatorias del Mundial 2026 con triunfos ante República Dominicana por 1-0 y Dominica por 2-3, con tres dianas de su goleador Shamar Nicholson.

Este sábado en Houston los Reggae Boyz quieren gritar gol.

– Alineaciones probables:

México: Julio González; Johan Vásquez, Israel Reyes, Gerardo Arteaga, César Montes; Edson Álvarez, Luis Chávez, Erick Sánchez; Julián Quiñones, Santiago Giménez y Roberto Alvarado o Uriel Antuna.

Seleccionador: Jaime Lozano.

Jamaica: Jahmali Wite; Dexter Lembikisa, Di’Shon Bernard, Ethan Pinnock, Greg Leigh; Damion Lowe, Kasey Palmer, Shamar Nicholson; Bobby Reid, Michail Antonio, Renaldo Cephas o Demarai Gray.

Árbitro: Ismail Elfath, de Estados Unidos.

Hora: 20.00 local (01.00 GMT).

Estadio: NRG de Houston.

Claudia Aguilar Ramírez