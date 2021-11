México vacunará contra la covid-19 a adolescentes de entre 15 y 17 años

Ciudad de México, (EFE).- El Gobierno mexicano anunció este martes que vacunará contra la covid-19 a adolescentes de entre 15 y 17 años aunque no tengan comorbilidades, después de meses de resistirse a inocular a menores de edad de forma generalizada.

El próximo viernes 19 de noviembre inicia el registro en línea de los menores de edad, pero aún no hay detalles sobre el fármaco que se aplicará ni la fecha de inmunización, según informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

“Abriremos próximamente niños y adolescentes de 15 a 17 años aun sin comorbilidades, este es el elemento nuevo”, destacó López-Gatell, funcionario encargado de la pandemia en México, en la rueda de prensa diaria de Palacio Nacional.

México, que acumula casi 3,85 millones de casos confirmados y más de 291.000 muertes, la cuarta cifra más alta del mundo en números absolutos, presumió a finales de octubre de superar la meta de vacunar con al menos una dosis de la vacuna anticovid a toda la población adulta que así lo deseó.

Pero el Gobierno ha combatido los recursos judiciales de padres de familia que buscan vacunar a sus hijos y ha rechazado una vacunación masiva de menores de edad, como ya ocurre en otros países de la región.

López-Gatell reconoció que la covid-19 fue la séptima causa de muerte en México para adolescentes de 15 a 19 años en 2020, pero aun así reiteró que por las primeras seis causas “se suman 27 veces más muertes” comparadas con el nuevo coronavirus.

“A partir de los 15 años hay un incremento de la mortalidad, ciertamente en forma absoluta es muy baja, como lo hemos destacado”, expuso sobre la covid-19.

Hasta ahora, México ha aplicado 129,8 millones de dosis a 75,5 millones de personas, por lo que el 84 % de la población adulta tiene al menos una dosis, indicó López-Gatell.

Pese a la meta presumida por el Gobierno en octubre, el subsecretario reconoció que aún deben terminar de aplicar las segundas dosis a la población adulta y llegar a comunidades remotas, en particular en 15 estados y 372 municipios.

“El compromiso ha sido desde el inicio no dejar a nadie atrás, a nadie a un lado, y las poblaciones dispersas, es muy complejo llegar a ellas”, manifestó.

El subsecretario también resaltó que México acumula 16 semanas continuas de reducción de la pandemia de covid-19, al abrir la última semana con una disminución de 7 % en los contagios.

México afrontó una tercera ola de covid-19 que alcanzó su punto máximo entre julio y agosto, cuando se superaron los contagios de la segunda ola de diciembre y enero pasados, aunque con menor mortalidad.

“La hospitalización se mantiene en tendencia a la baja con casi 90 % de reducción comparado con el punto máximo de ocupación hospitalaria que ocurrió al inicio de enero de la segunda ola”, apuntó López-Gatell.