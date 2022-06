México visita a Jamaica con la meta de arrebatarle el liderato del grupo

Redacción Deportes, (EFE).- La selección mexicana de fútbol visitará este martes a Jamaica en el estadio Nacional de Kingston con la meta de arrebatarle el liderato del grupo A de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Los caribeños ocupan el primer lugar del grupo con cuatro puntos, gracias a un empate y una victoria ante Surinam en sus primeros dos partidos del torneo.

México ocupa el segundo lugar con tres unidades por golear 3-0 el pasado sábado a Surinam en Torreón.

El buen inicio de los mexicanos del seleccionador argentino Gerardo Martino no garantiza una victoria fácil sobre Jamaica, que cuenta con jugadores en el balompié europeo y tiene como su principal figura a Junior Flemmings, delantero del Toulouse francés.

La última visita del ‘Tri’ a Kingston fue un triunfo apretado por 1-2 en las eliminatorias mundialistas a Catar 2022, justa a la que no acudirá Jamaica.

Además, Martino no eligió al grupo estelar de México para encarar la Liga de Naciones, que usa para definir a los futbolistas que acompañarán a su base en Catar.

El técnico argentino hará cambios con respecto a su cuadro titular ante Surinam en la visita a Jamaica y las sustituciones podrían estar desde la portería, en la que ahora aparecería Rodolfo Cota en lugar de Carlos Acevedo.

Orbelín Pineda, centrocampista del Celta de Vigo español, sería una de la novedades al sustituir a Rodolfo Pizarro en la banda izquierda.

Martino reconoció que al final del duelo ante Jamaica, deberá haber utilizado a unos 35 futbolistas de los 38 que convocó para los duelos amistosos ante Nigeria, Uruguay y Ecuador, junto a los duelos con Surinam y Jamaica en la Liga de Naciones.

– Alineaciones probables:

Jamaica: Amal Knight; Amari’i Bell, Damion Lowe, Richard King, Javain Brown; Ravel Morrison, Junior Flemmings, Devon Williams, Kevon Lambert; Shamar Nicholson y Jamal Lowe.

Seleccionador: Paul Hall.

México: Rodolfo Cota; Erick Aguirre, Jesús Angulo, Israel Reyes, Kevin Álvarez; Fernando Beltrán, Luis Chávez, Sebastián Córdova; Orbelín Pineda, Santiago Giménez y Diego Lainez.

Seleccionador: Gerardo Martino.

Árbitro: Por designar.

Estadio: Nacional, en Kingston, Jamaica.

Hora: 19:00 (00:00 GMT).