México y la nueva presidencia de Trump: oportunidades económicas y fricciones políticas

Ciudad de México, (EFE).- Tras la victoria del candidato republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, empresarios y analistas en México vieron este jueves con optimismo nuevas oportunidades para la relación económica entre ambas naciones, aunque anticiparon fricciones en el ámbito político.

Apenas unas horas después de conocerse el regreso del republicano a la Casa Blanca, la primera reacción de la presidenta, Claudia Sheinbaum, fue de cautela, al asegurar que no hay “motivo de preocupación” y resaltar su confianza en que ambos países mantendrán una relación basada en el respeto mutuo.

“Estoy cierta de que vamos a continuar trabajando juntos de manera coordinada, con diálogo y respeto a nuestras soberanías, para avanzar en la amplia agenda bilateral que nos enlaza”, publicó Sheinbaum en su cuenta de X.

Pese a que en su primer mandato entre 2017-2021, Trump implementó políticas proteccionistas y ha amagado con imponer nuevas medidas, los analistas esperan que factores como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sellado en 2020, y la guerra comercial de EE.UU. con China pueden jugar a favor de México.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, consideró que la victoria de Trump abre la puerta para un crecimiento en las exportaciones y un incremento en la relocalización de empresas a México, derivado del conflicto comercial entre Estados Unidos y China.

“México es ahora el principal proveedor de Estados Unidos, y existe una gran oportunidad, especialmente con la relocalización global de empresas; aunque aún no la hemos aprovechado mucho ante factores internos”, explicó Siller, quien también subrayó que el país debe atender ciertos desafíos internos, como la infraestructura y la certeza en la política económica.

Asimismo, la Asociación de Bancos de México (ABM), descartó que la relación comercial esté en riesgo, al subrayar que el T-MEC sigue siendo un marco sólido que brinda oportunidades de largo plazo.

“La relación con México no se va a detener; al contrario, se va a enriquecer porque somos parte del T-MEC y ahí México tiene una gran oportunidad”, señaló Julio Carranza, su presidente, en un comunicado.

Matrimonio sin opción de divorcio

En el frente político, la situación será, no obstante, más compleja e intensa.

Especialmente, apuntó la exembajadora mexicana en Washington entre 2018 y 2021, Martha Bárcena, debido a los estrechos vínculos y las cuestiones vinculados al narcotráfico y la migración de los que Trump ha acusado a México.

“Debemos partir de una premisa fundamental: México y Estados Unidos somos como un matrimonio en el que no cabe la opción del divorcio. Si bien podemos tener diferencias y momentos de gran cooperación, los lazos históricos entre ambos países siguen siendo sólidos”, señaló la diplomática en una entrevista radiofónica en Enfoque Noticias.

Advirtió, sin embargo, como uno de los problemas elque quizá no se le esté dando la importancia debida a algunas de las promesas de campaña de Trump y del riesgo de que sean minimizadas como retórica electoral.

“La realidad es que está dispuesto a cumplir algunas de sus promesas, y algunas de ellas podrían afectar a México. Entre las más destacadas se encuentran el posible cierre de la frontera, aunque sea por un día, y las redadas masivas y deportaciones de indocumentados”, aseveró Bárcena.

Como primeras señales de estabilidad, algunos analistas recalcan que la victoria de Trump frente a la demócrata Kamala Harris no ha provocado la misma volatilidad que su primer triunfo hace ocho años, lo cual se interpreta desde México como una mayor adaptación de los mercados a su estilo de gobierno.

“Los mercados están reaccionando de manera más acotada que en 2016. Esto se debe a que ya conocemos su estilo de negociación, y el T-MEC brinda un marco que limita la materialización de amenazas proteccionistas”, comentó Janneth Quiroz, directora de Análisis de Grupo Financiero Monex.