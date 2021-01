“Mi Niña”, el nuevo sencillo de Wisin, encabeza las listas Billboard

San Juan, (EFE News).- “Mi Niña”, el primer sencillo del próximo disco del reguetonero puertorriqueño Wisin, “Los Legendarios”, y en el que colabora el también artista urbano Myke Towers, encabeza la lista de Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay de la revista Billboard, se informó este martes.

“Mi Niña” se incluirá en “Los Legendarios”, el primero de Wisin bajo su propia casa discográfica, La Base Music Group, y que espera publicarse en febrero, detallaron los representantes del artista urbano en un comunicado de prensa.

Con el apoyo de WK Records, este sencillo ha logrado entrar al Top 50 Global y Top 50 de Spotify en España, México, Colombia, República Dominicana, Panamá, Honduras, Chile, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Perú, Uruguay y Argentina.

El tema no solo es la canción latina número 1 de Estados Unidos, sino que también alcanzó el primer puesto en Ecuador, República Dominicana, Panamá y Puerto Rico.

“Mi Niña” igualmente, ha sido certificada Platino por la Asociación de Industrias Discográficas de Estados Unidos, España, México, Colombia y Chile.

El sencillo es además la única canción Latin Pop/Urbana en ser destacada en “The Thirty Most Thumbed Up New releases” en la plataforma Pandora.

Este sencillo cuenta con más de 180 millones de visualizaciones en la red social Tiktok y se encuentra dentro del Top 10 en Tiktok España.

Actualmente, “Mi Niña” sobrepasa las 150 millones de reproducciones en plataformas digitales.

“Este tema va dirigido a si tienes a tu mamá, a tu niña y tu princesa y la describes como tu niña, pues es su tema. Es un tema muy genérico y saludable”, explicó Wisin en entrevista con Efe en septiembre pasado.

Según dijo Juan Luis Morera, nombre verdadero del artista, la idea del tema se la presentó Towers y por su contenido aceptó grabarla e incluirla en “Los Legendarios”, todo bajo la producción musical de Yanzy y Full Harmony.

“La idea fue representar y enaltecer a la mujer latina, que es nuestra misión en la canción”, detalló Wisin.

“Es un tema limpio sin tener que hablar malo, pero con la picardía del reguetón y lo tropical. Es un tema que le va a gustar a mucha gente”, aseguró “El sobreviviente” del género urbano latino, como se le conoce al músico.

El video de “Mi Niña”, dirigido por Nuno y Zitro, se grabó en distintas partes de Puerto Rico, y ya cuenta con más de 110 millones de visualizaciones, logrando colocarse en el primer puesto en la lista de tendencia Global.

El álbum “Los Legendarios” incluirá entre sus invitados a Ozuna, Luis Fonsi, Yandel, Don Omar, Nicky Jam y Jhay Cortez.

También participarán en el disco los puertorriqueños Yandel, Zion, Ñengo Flow, Franco “El Gorila”, Miky Woodz, Tempo, Tito “El Bambino”, Rauw Alejandro, Dalex, Kevvo y Lunay, el colombiano Carlos Vives y el panameño Sech.

Además de estos ya reconocidos artistas, el disco “Los Legendarios” tendrá a los talentos nuevos firmados por La Base Music, el puertorriqueño Chris Andrew y el cubano Abdiel.

El primero participa en siete temas y el segundo en cinco.

El álbum arrancará con el sencillo “Los Legendarios”, en el que participan Yandel, Don Omar, Tito “El Bambino”, Zion, Myke Towers, Tempo, Ñengo Flow y Wisin.

