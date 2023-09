Miami-Bills y el duelo en Londres Falcons-Jaguars destacan en la semana 4 de la NFL

Redacción Deportes, (EFE).- Los partidos entre los Miami Dolphins, invictos, y los Buffalo Bills, y Atlanta Falcons ante Jacksonville Jaguars, que se realizará en Londres, destacan en la semana 4 de la temporada 2023 de la NFL.

Los Dolphins son el equipo sensación de la campaña, luego de la paliza del domingo pasado de 70-20 sobre los Denver Broncos.

La aureola de invicto que comparten con los San Francisco 49ers y Philadelphia Eagles, estará en peligro ante el rival más complicado que se les ha presentado este año en los Buffalo Bills a los que visitarán el próximo domingo.

Luego de la derrota en la semana 1 ante los Jets en tiempo extra, los Bills recuperaron la etiqueta de favoritos en la Conferencia Americana (AFC) para arribar al Super Bowl LVIII con sus triunfos sobre Raiders, en la semana 2, y contra Commanders, en la 3.

El duelo promete al enfrentar a Miami que posee la mejor ofensiva de la NFL que ha marcado 130 puntos, con una media de 43.3 por partido; ante Buffalo que presume la defensiva número dos, que sólo ha permitido 35 puntos; promedia 11.7 por juego.

También llama la atención el primer juego internacional de la temporada que se realizará en Londres entre Falcons y Jaguars en el estadio de Wembley.

Jaguars, equipo del multimillonario pakistaní Shahid Khan, uno de los hombres más ricos del mundo, será el primero en jugar dos semanas consecutivas fuera de Estados Unidos.

El 8 de octubre, dentro de la semana 5, se medirá a los Buffalo Bills en el Tottenham Hotspur Stadium, también en Londres.

En otros partidos habrá que ver si 49ers y Eagles logran sostener su paso perfecto contra oponentes que lucen inferiores.

San Francisco chocará con Arizona Cardinals, rival con el que comparte la división Oeste de la Conferencia Nacional (NFC) y contra el que desde 2015 ha sufrido 11 derrotas a cambio de cinco triunfos.

En el caso de Philadelphia, monarca de la NFC, no debe tener problemas para superar a los Washington Commanders ante los que presume nueve triunfos en los recientes 12 partidos.

La actividad dominical cerrará con el duelo entre los campeones Kansas City Chiefs, liderados por Patrick Mahomes, ante los New York Jets que no encuentran el camino con Zach Wilson, quien paso a la titularidad por la lesión que dejó fuera de la temporada a Aaron Rodgers.

La semana 4 arrancará este jueves con la visita de Detroit Lions a Green Bay Packers y culminará el próximo lunes con el Giants-Seahawks.

Partidos de la semana 4 de la temporada 2023 de la NFL:

Jueves 29.09: Packers-Lions.

Domingo 1.10: Jaguars-Falcons, Bills-Dolphins, Bears-Broncos, Browns-Ravens, Titans-Bengals, Colts-Rams, Saints-Buccaneers, Eagles-Commanders, Panthers-Vikings, Texans-Steelers, Chargers-Raiders, Cowboys-Patriots, 49ers-Cardinals y Jets-Chiefs.

Lunes 2.10: Giants-Seahawks.