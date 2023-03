Miami contará con las mejores estrellas del country en un megafestival

Miami, (EFE).- El festival Country Bay Music, con un elenco de alto nivel que incluye a estrellas como Thomas Rhett, Sam Hunt, Chris Young, Lee Brice y Lainey Wilson, entre otros, tendrá su primera edición en Miami, Florida (EE.UU.), en noviembre con el objetivo de establecer esta ciudad como un destino para los amantes del género.

Así lo anunció en un comunicado la empresa de eventos en vivo, medios de comunicación, mercadeo y entretenimiento Loud And Live, que organiza el festival a través de EngageLive!, su división en el sur de Florida.

La primera edición del Country Bay Music Festival contará con solo dos días de presentaciones, el fin de semana del 11 y el 12 de noviembre próximos, y se realizará en los terrenos del icónico Miami Marine Stadium, a pocos minutos del centro de Miami, en Key Biscayne.

“Nuestro objetivo es crear una experiencia memorable tanto para los aficionados a la música como para nuestros patrocinadores asociados y establecer la ciudad de Miami como un destino para los entusiastas de la música country de todo el mundo”, señaló Nelson Albareda, CEO de Loud And Live.

Country Bay Music Festival promete ser el mayor acontecimiento de la música country del año con “un fin de semana inolvidable, en una de las ciudades más atractivas del mundo”, afirma el comunicado.

El festival mostrará lo mejor de la música country, con actuaciones de algunos de los intérpretes más importantes de la industria, así como de artistas emergentes “que están causando sensación” en el panorama de este género musical, añade la organización.

Entre los artistas que encabezan el festival sobresalen los nombres de Thomas Rhett, Sam Hunt, Chris Young y Lee Brice, líderes de las listas de éxitos de música country que han alcanzado la primera posición en las listas, así como numerosas nominaciones a los Grammy los Country Music Awards, destaca la organización del evento.

También encabeza el programa la cantante y compositora Lainey Wilson, ganadora recientemente del premio de la Asociación de Música Country (CMA, en inglés) en las categorías Mejor Artista Revelación y Vocalista Femenina del Año.

La artista de Luisiana consiguió su propio número uno en el 2020 con el sencillo “Things A Man Oughta Know” y acaba de obtener seis nominaciones para los próximos CMT Music Awards, que votan los fanáticos para videos de música country y presentaciones televisivas.

“Estaremos justo frente al mar, así que traigan sus botas, traigan sus sombreros y traigan sus barcos”, dijo en el comunicado Wilson, que forma parte del elenco de la exitosa serie de televisión “Yellowstone”.

Por su parte, la superestrella Thomas Rhett, quien ha conquistado en 18 ocasiones la primera posición en las listas de éxitos del género, incluido su último éxito, “Half Of Me”, aseguró estar “emocionado” por participar en el primer Country Bay Music Festival de Miami, cuyas entradas ya están disponibles en la web del festival.

Completan la lista del megaevento Randy Houser, Chris Lane, el dúo LoCash, así como la veterana del country-rock Elle King.

A ellos se une una amplia variedad de nuevos talentos como Restless Road, Blanco Brown, Josh Ross, Hailey Whitters y David J. También se presentarán dos nuevas promesas de la música con raíces de Miami: el dúo country-latino Kat & Alex y Neon Union, informó la organización.