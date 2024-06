Miami decreta el ‘Bad Boy Day’ con honores a Will Smith y Martin Lawrence

Miami, (EFE).- Los actores estadounidenses Will Smith y Martin Lawrence cerraron en Miami (EE.UU.) con “agradecimiento y entusiasmo” la intensa promoción de su película ‘Bad Boys, Ride or Die’, que se estrena este viernes y muchas de cuyas escenas tienen lugar en esta urbe.

“Sin Miami no podríamos haber hecho esta película. De hecho, la ciudad es el tercer ‘Bad Boy’. Con nuestro elenco y música latina y con esta vibrante metrópolis que es un crisol de razas, tenemos una larga historia y estamos agradecidos y muy entusiasmados con el estreno”, resaltó Smith.

Los actores fueron homenajeados en una ceremonia en el Pérez Art Museum de Miami, un reconocimiento en el que estuvieron presentes los diferentes equipos deportivos de esta ciudad y las autoridades locales con la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a la cabeza.

“Queremos agradecerles que sigan considerando a Miami sus socios en esta aventura, trayendo inversiones y puestos de trabajo desde hace veinte años”, dijo la alcaldesa.

Con la bahía de Vizcaya y su hilera de cruceros como telón de fondo, Smith y Lawrence recibieron la proclamación del ‘Día de Bad Boys’, que a partir de este año se celebrará cada 7 de junio.

Además se dieron un apretón de manos con representantes de los Miami Heat (baloncesto), Dolphins (fútbol americano), InterMiami (fútbol) y Marlins (béisbol), quienes les entregaron camisetas de los equipos con sus nombres.

Smith se mostró emocionado por el efusivo recibimiento que les ha dado la ciudad durante la última semana. Los actores visitaron los principales canales de televisión en español, fueron recibidos en el estadio de béisbol y realizaron una concurrida ‘premiere’ el miércoles en la noche, con la presencia de artistas como la dominicana Natti Natasha y el puertorriqueño Anuel AA.

“Nosotros vinimos aquí antes de que todos se dieran cuenta de lo increíble que es esta ciudad”, dijo Smith, para pasar a continuación a hablar con humor en un español de principiantes con el que se declaró “cubano de corazón” y “enamorado de Miami”.

Asimismo, el artista, quien también funge de productor, anunció que planea realizar una quinta entrega. “Vamos a seguir viniendo hasta que ustedes aguanten el desastre que hacemos con el tráfico”, confirmó entre risas.