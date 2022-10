Michael B. Jordan debuta en la dirección con el regreso de “Creed III”

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Michael B. Jordan regresará como Adonis Creed en la tercera entrega de la saga “Creed”, cuyo tráiler, recién publicado, avanza las primeras imágenes de una película que también ha supuesto el debut en la dirección del conocido actor.

“Finalmente he llegado a un lugar en mi carrera en el que quería contar una historia y no estar únicamente delante de la cámara para ejecutar la visión de alguien más”, explicó Jordan, de 35 años, en una conferencia de prensa sobre este título, derivado de la popular franquicia “Rocky”, que se estrenará el 3 de marzo de 2023.

El actor, ahora también cineasta, consideró que después de ocho años en la piel del protagonista de la saga había llegado el momento de ponerse detrás de las cámaras y compartir una parte de él “con el resto del mundo”.

En la trama de “Creed III”, Adonis (Jordan) se encuentra en la cumbre de su carrera hasta que un viejo amigo, Damian Anderson (Jonathan Majors), que acaba de salir de prisión, le retará a un combate dispuesto a quedarse con el trono del boxeo mundial.

“Este trabajo es el mayor reto que he asumido de lejos -reconoció Jordan-. Hay que aprender a comunicar lo que hay en tu cabeza y transmitir la pasión a la gente”.

Sin embargo, el director no estuvo solo en su aventura ya que contó con el regreso de compañeros que conocen muy bien la saga como Tessa Thompson, quien volverá a dar vida a Bianca, la mujer del protagonista que sufre pérdida de audición.

De acuerdo con Jordan, su personaje adquirirá más importancia en la nueva película ya que utilizará en más ocasiones la lengua de signos para comunicarse en pantalla.

“Es la evolución natural de la familia de ‘Creed’. Que se entienda la posibilidad de que sus hijos crezcan sordos y cómo hará que la familia evolucione. ¿Cómo crecerán? ¿Cómo harán que ese espectáculo se convierta en un superpoder?”, avanzó Jordan.

“La familia está en el centro de esta historia”, añadió.