Michael Bolton aconseja a los jóvenes ser muy pacientes en la música

México, (Notistarz).- El cantante estadounidense Michael Bolton, quien ha vendido más de 70 millones de discos en el mundo, aconseja a los jóvenes que comienzan en la escena, no desesperarse ya que los logros no vienen de inmediato y pueden comenzar a conseguirse hasta seis años o siete años después.

El cantante se encuentra en México para ofrecer tres conciertos, uno en la Ciudad de México, previsto para este 7 de junio, otro más en la norteña ciudad de Monterrey y uno más en la occidental Zapopan, Jalisco.

En declaraciones a medios mexicanos, el intérprete habló sobre cómo aborda la industria y los consejos que les puede dar a las nuevas generaciones.

“Me tomó casi 20 años en tener mi primer disco, recuerdo un tiempo muy largo en el que sí batallé y no quisiera que se repitiera”, dijo el cantante de 70 años de edad en declaraciones que recoge el diario Excélsior.

El artista señaló que cuando aconseja a un joven cantante, lo primero que trata es detectar “si tiene esa hambre para hacer música” y entonces les dice: “no se quejen si no logran algo después de cinco, seis o siete años, pues el negocio de la música te pone a prueba y con frecuencia es prueba que no es tan fácil”.

El intérprete de “When a man loves a woman”, promociona su nuevo disco “Spark of Light”, el cual lanzo después de 15 años de su último trabajo discográfico. El artista, además reflexionó sobre sus siete décadas de vida y su larga carrera en la música.

“Todo se trata de inspiración. Al final del día te tienes que sentir inspirado para estar motivado. Este álbum, The Spark of Light, tiene tantos momentos tan internos, tan interiores y se requirieron muchas horas en el estudio de grabación.

“…La música nunca te cansa, cuando andas por todo el mundo y cantas 25 canciones por noche, durante 50 años, tienes que sacar esa inspiración de tu trabajo para que no sea pesado. Cuando ya no me sienta inspirado de hacer canciones, ese va a ser el momento de buscar otro trabajo”, dijo Bolton al cotidiano.