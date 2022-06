Mickelson: “Mi preferencia es poder elegir el camino que quiera”

Redacción Deportes, (EFE).- El golfista estadounidense Phil Mickelson, uno de los que ha optado por dejar el PGA Tour para unirse a las Series Internacionales LIV financiadas por Arabia Saudí, declaró este lunes, en la rueda de prensa previa al Abierto de Estados Unido, tercer ‘grande’ del año, que empieza el jueves, que su “preferencia es poder elegir el camino que quiera”.

Mickelson, de 51 años yganador de seis ‘majors’, señaló sobre su decisión: “Mi preferencia es poder elegir el camino que quiera. He devuelto todo lo que he podido al PGA Tour y al juego del golf a lo largo de mis 30 años aquí, y a través de mis logros en el campo me he ganado una membresía vitalicia”.

“Tengo la intención de mantener eso y luego elegir qué torneos jugar y cuáles no”, agregó, pese a que el comisionado del PGA Tour, Jay Monahan, señaló el jueves pasado que serían suspendidos todos los miembros del circuito que jugaran el LIV Golf, al que calificó como “una serie de partidos de exhibición”.

El Abierto de EE, que organiza la USGA, se disputa de jueves a domingo en The Country Club de Brookline (Massachusetts, EEUU).