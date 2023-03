¿Miedo a volar? Experto comparte estrategias para combatir esta fobia

Talleres pueden erradicar la aerofobia

NotiPress.- Una de cada tres personas padece miedo a volar, también conocido como aerofobia, de acuerdo con Sanitas. Las personas con esta fobia sustentan su miedo a volar en las probabilidades de sufrir un accidente aéreo y otras fantasías catastróficas producto de su imaginación. Ante este escenario, que aumentó tras la pandemia, diversos psicólogos atienden a pasajeros con aerofobia para enfrentar el miedo.

Por ejemplo, el médico psiquiatra argentino, Claudio Plá Alem, comentó a NotiPress que es posible superar la aerofobia con el tratamiento adecuado. Su empresa, Poder Volar, realiza talleres para enfrentar y superar el miedo a volar, así como a los profesionales de salud para que sepan cómo actuar frente a esta situación.

El proceso puede ser largo, dependerá de la severidad de la fobia, pues algunas personas llegan a sufrir situaciones traumáticas en aviones. Sin embargo, para superarlo, será necesario contar con la ayuda de un profesional.

Plá Alem señaló que algunos pasajeros toman ansiolíticos para sentirse más tranquilos antes y durante el viaje en avión, pero debe suministrarse como comodín. La medicación sin acompañamiento no suele ser la mejor manera de hacerlo, pues los inductores de sueño pueden tener un efecto negativo en la memoria. En ese sentido, destacó que él, como profesionista, disuade el uso de medicamentos en los pacientes con aerofobia.

Otro de los problemas que se llegan a presentar es un mal diagnóstico, lo cual no permite atender el problema. Los pacientes con ansiedad y trastorno obsesivo-compulsivo, padecimientos que aumentaron tras la pandemia, tienden a padecer de aerofobia, por lo cual, es importante tratarlo desde la raíz y no desde el síntoma.

Para tratar a los pasajeros, es fundamental primero observar el perfil y así determinar el trasfondo del problema. De esa manera, se podrá iniciar el trabajo por parte del especialista, el cual deberá ser acompañado de las tareas del paciente.

Un ejercicio que llega a realizar el doctor Plá Alem, es enlistar los pensamientos negativos y después neutralizarlos con pensamientos alternativos positivos. Trabajar con el pensamiento, puede conducir al pasajero a no llevar a cabo conductas evitativas y atender la aerofobia.

Asimismo, recomendó reducir el tiempo de malestar y “dejar ir el control”. Cuando las personas con aerofobia se suben a un avión, tienen un “modo alarma” y se enfocan en las expresiones de los asistentes de vuelo y otros pasajeros, provocando un mayor miedo en sí mismos.

Independientemente que el miedo a volar es algo más común de lo que se habla, la aviación comercial actual, es un “paraguas de protección”, aseguró el médico psiquiatra. En ese sentido, afirmó poder confiar en los pilotos y todo el equipo de aviación, pues son personas capacitadas en su labor.

Antes de padecer un ataque de aerofobia, Claudio Plá Alem recomendó realizar frases o conceptos para tranquilizar la mente. Señaló que es importante soltar el control antes y durante el vuelo para poder realizar otras actividades y estar tranquilos.