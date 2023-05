Miembro de la seguridad del príncipe Enrique cree que en la persecución pudo haber muertos

Nueva York, (EFE).- Un miembro del equipo de seguridad del príncipe Enrique de Inglaterra y de su esposa Meghan describió la persecución que vivieron ambos en Nueva York por parte de algunos fotógrafos y “paparazzi” como “caótica” y aseguró el incidente pudo haber acabado de forma trágica, con víctimas mortales.

En declaraciones exclusivas a CNN, Chris Sánchez, que forma parte del equipo de seguridad de los duques de Sussex, se refirió a la persecución a la que los sometieron hace dos días varios fotógrafos tras abandonar la gala de los premios Women of Vision, que tuvo lugar en el Ziegfeld Ballroom, un local para eventos de Manhattan.

“Al final, nadie resultó herido y la pareja llegó sana y salva, pero conmocionada, al apartamento en el que se hospedaban”, precisó Sánchez a la cadena estadounidense.

Agregó que nunca había “visto o experimentado algo como eso. Lo que estábamos manejando era muy caótico. Había como una docena de vehículos: automóviles, motocicletas y bicicletas” alrededor de la pareja, dijo Sánchez.

En su opinión, hubo peligro incluso para los ciudadanos “en varios momentos. Podría haber tenido consecuencias fatales. (Los perseguidores) se subían a la acera y se saltaban semáforos en rojo. En un momento bloquearon la limusina (que transportaba a la pareja) y comenzaron a tomar fotografías hasta que pudimos salir”.

Sánchez expresó a la CNN su preocupación por el príncipe Enrique y Meghan. “pero más por el público, porque ellos (los paparazzi) estaban siendo muy erráticos. La gente estaba en las aceras y cruzando calles y los (fotógrafos) se saltaban semáforos en rojo”.

La pareja cambió de automóvil “más de una vez” durante la persecución, añadió Sánchez. De hecho, se vio a la pareja saliendo de la ceremonia de entrega de premios en un automóvil negro y más tarde fueron vistos en un taxi amarillo.

Tras el incidente, el duque y la duquesa de Sussex estaban “asustados, exhaustos, pero aliviados de estar de regreso” al lugar en el que se alojaban, dijo.

Fuentes de la policía de Nueva York dijeron a CBS New York que varios automóviles siguieron al vehículo en el que estaban Enrique y Meghan después de asistir a la entrega de premios en el Ziegfield Ballroom, en el centro de Manhattan, y que siguen revisando algunos videos para reconstruir exactamente lo que sucedió.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, también se pronunció al respecto y dijo que los fotógrafos que persiguieron a los duques fueron “imprudentes e irresponsables”.

“En la información que recibí, dos de nuestros agentes podrían haber resultado heridos”, anotó el alcalde en conferencia de prensa.

“No creo que haya muchos de nosotros que no recuerden cómo murió su madre”, añadió Adams en referencia al trágico accidente que le costó la vida a Diana de Gales en agosto de 1997 cuando era perseguida junto a su pareja, Dodi Al Fayed, por varios fotógrafos motorizados que seguían a su vehículo para intentar tomar una instantánea de ellos.

“Sería horrible haber perdido a un transeúnte inocente durante una persecución como esta”, dijo el alcalde.

Enrique y Meghan, que se casaron en el Reino Unido el 19 de mayo de 2018, anunciaron en enero de 2020 que se desvinculaban de la monarquía británica para llevar una vida independiente en Norteamérica, donde primero vivieron en Canadá y actualmente en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.