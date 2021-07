Migrantes con cal de pies a cabeza, un nuevo peligro para evitar a la “migra”

Tucson (AZ), (EFE News).- Los traficantes de indocumentados han comenzado a implementar una peligrosa y posible mortal táctica: cubrir con cal a los inmigrantes de pies a cabeza y llevarlos en las cabinas tráilers “bañadas” de productos de limpieza para evitar que los detecten los perros de la Patrulla Fronteriza.

El jefe de la Patrulla Fronteriza en el Sector Laredo, Matthew Hudak, explicó a Efe que en los últimos meses han detectado esta peligrosa táctica que pone en peligro la vida de los migrantes.

Las personas viajan hacinadas en tráilers cubiertos por completo de “High Calcium Hydrated Lime”, una cal hidratada con un alto contenido de hidróxido de calcio que se utiliza habitualmente en la construcción, en el mantenimiento de drenajes, en la producción de papel y otros propósitos industriales.

Su composición química pone en riesgo la salud de las personas que son expuestas a ella, pudiendo causar una severa irritación de la piel y los ojos, y consumirla puede llegar a ser mortal.

EVITAR EL OLOR CORPORAL

El suelo y paredes de la cabina de los tráilers además son empapadas con Fabuloso, un producto de limpieza del hogar muy utilizado en México y EE.UU.

Los traficantes utilizan este polvo blanco y el fuerte producto de limpieza para tratar de ocultar el olor corporal de los migrantes para que no sean detectados por los perros adiestrados de la Patrulla Fronteriza cuando los vehículos cruzan puntos de inspección.

Algo que agrava aún más la situación es que los traficantes también están utilizando selladores de espuma para cerrar cualquier rendija o agujero dentro de los tráilers por los que pueda salir el olor.

Esto obliga a los migrantes a inhalar la cal y el olor del fabuloso durante las largas horas que deben de permanecer encerrados, y en muchas ocasiones además bajo altas temperaturas que en ocasiones superan los 100 grados Fahrenheit (37 grados centígrados).

“Desafortunadamente estamos ante una tragedia a punto de ocurrir”, enfatizó Hudak sobre esta peligrosa combinación.

Esta táctica ha sido habitualmente utilizada por los traficantes para ocultar la presencia de cargamentos de droga, pero ahora las autoridades fronterizas están reportando su uso cada vez más habitual en seres humanos.

AJETREO EN LA FRONTERA

La frontera de Texas con México vive desde hace un año de un paulatino aumento de la detención de inmigrantes y solicitantes de asilo que cruzan la frontera.

Durante el presente año fiscal, solamente en el Sector de Laredo se han arrestado a 63.000 indocumentados, lo que representa un incremento en detenciones del 115 % comparado con el mismo periodo del año fiscal anterior.

Hudak indicó que, a diferencia de otros sectores, donde familias y grupos de inmigrantes se entregan voluntariamente a la Patrulla Fronteriza tras cruzar la frontera de manera irregular, en el Sector de Ladero cruzan grupos integrados en su mayoría por adultos que viajan solos y que tratan por todos los medios de no ser detectados por las autoridades.

Durante el presente año fiscal se han registrado 54 fallecimientos de migrantes dentro de este sector, aunque ninguna de estas muertes ha sido relacionada hasta el momento con el uso de la cal con alto contenido de hidróxido de calcio.

Pero el Jefe de la Patrulla Fronteriza de Laredo teme que la situación se agrave todavía más ya que el cruce de migrantes no cesa y se encuentran a punto de registrar cifras de arrestos que no se veían desde hace dos décadas.

Mientras que la Patrulla Fronteriza apunta a los traficantes de humanos como los culpables poner en peligro la vida de los migrantes en la frontera, activistas como Vicky Gaubeca, directora de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, consideran que esta situación es una consecuencia más del impacto del Titulo 42.

Esta orden aprobada por el gobierno del expresidente Donald Trump permite a los agentes fronterizos expulsar del país de manera inmediata a la mayoría de los inmigrantes que son arrestados en la frontera, a excepción de los menores no acompañados y de familias con niños menores de siete años.

“De cierta forma estamos fomentando las operaciones del tráfico humano”, lamentó Gaubeca, cuya coalición representa diversas organizaciones a lo largo de la frontera con México.

Con todo, calificó de terrible que los traficantes estén “deshumanizando’ a los inmigrantes de tal manera que incluso lleguen al cubrirlos de cal y encerrarlos durante horas en “tráilers” donde difícilmente se puede respirar aire puro.