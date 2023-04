Migrantes en la frontera sur caricaturizan en protesta a López Obrador

Tapachula (México), (EFE).- Decenas de migrantes caricaturizaron este jueves al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y al director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, durante una protesta en la frontera sur contra las muertes de migrantes.

La movilización pacífica arrancó en el Parque Bicentenario de Tapachula, en el límite de México con Guatemala, donde mantienen un campamento temporal previo al “Viacrucis migrante”, una protesta en la que más de 1.000 personas saldrán el domingo rumbo a Ciudad de México.

Los migrantes se manifiestan contra la política migratoria del Gobierno mexicano, a la que acusan de mantener a cientos varados en Tapachula y causar muertes, como la de los 40 fallecidos en Ciudad Juárez el 27 de marzo por un incendio en una estación del INM.

José Avi Sierra, de Honduras, cargó por un kilómetro la piñata con la imagen de López Obrador con un letrero que reza “Crimen de Estado, no a la corrupción”.

El portador señaló que se unió a la marcha para pedir al Gobierno mexicano que les ayude a llegar a su destino y no sufran de maltratos en su recorrido.

“Queremos que nos ayuden porque vamos por nuestra familia, tenemos necesidad, por eso migramos y salimos de nuestro país, todo está caro, hemos salido porque ya no aguantamos y no hay fuentes de trabajo”, expresó a EFE.

Uno de los migrantes venezolanos, José Leonardo Suárez, denunció que tiene una Forma Migratoria Múltiple por razones humanitarias del Gobierno, pero no le permiten salir de Tapachula.

“Queremos irnos ya, queremos salir, viajo con unos compañeros que logramos hacer algo en el camino, puede que haya personas buenas o malas, todos queremos seguir el rumbo a Estados Unidos”, comentó Suárez.

En tanto, el fundador de Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica, abundó que se requiere una política propersona.

Además, pidió cárcel para el titular de INM, al que llamó “asesino de migrantes” y la desaparición del Instituto Nacional de Migración, por ser uno de los principales enemigos de las personas en movilidad.

La manifestación ocurre un día antes de que Garduño afronte su primera audiencia judicial en Ciudad Juárez, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió un proceso penal en su contra por “omisión” y “negligencia” en el incendio que mató a los migrantes en una estación del INM.

El escrutinio sobre el rol del Gobierno de México ha crecido tras la muerte de los 40 migrantes, incluyendo 6 hondureños, 7 salvadoreños, 19 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano, por lo que El Salvador ha denunciado un “crimen de Estado”.

Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos. EF