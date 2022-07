Migrantes en sur de México piden condiciones para evitar tragedias como Texas

Tapachula (México), (EFE).- Una caravana de migrantes en la frontera sur de México exigió este jueves condiciones para transitar con seguridad y evitar una tragedia como la de Texas, Estados Unidos, donde han muerto 53 migrantes desde el lunes tras estar hacinados en un tráiler.

La caravana de miles de migrantes que partirá este viernes desde Tapachula, en la frontera con Guatemala, solicitó al Gobierno de México autobuses a través de un corredor humanitario que llegue hasta Nuevo León, estado que limita con Estados Unidos.

Los migrantes señalaron que llevan consigo unas 400 mujeres embarazadas y 1.000 niños que transitarán por la carretera costera con el fin de llegar a la aduana migratoria de Huixtla, Chiapas.

Jonathan Enrique Ávila, migrante de Venezuela, indicó que si es necesario pagar el combustible de los autobuses, estarían dispuestos a cooperar todos con tal de evitar más riesgos en su tránsito.

En este nuevo éxodo estimó que podrían caminar unas 8.000 personas de países como Venezuela y Haití, regiones como África y Asia, e incluso acompañados por mexicanos que también buscan cruzar a Estados Unidos.

“Nosotros estamos pidiendo a las autoridades mexicanas que nos resguarden en las carreteras, que vayan con nosotros en todo momento porque es una marcha caravana pacífica”, expresó Ávila.

Los migrantes varados en el sur de México se han solidarizado con los 53 migrantes que han fallecido desde que se encontró el lunes un tráiler abandonado en la ciudad estadounidense de San Antonio, Texas, incluyendo 27 mexicanos, 7 guatemaltecos y 14 hondureños.

Ante el temor de un destino similar, el venezolano Hilbert Silva exigió a las autoridades mexicanas que les respeten sus derechos humanos y los dejen transitar libremente, porque no buscan quedarse en territorio nacional.

“Lo que necesitamos nosotros es salir de Tapachula, porque todos estamos durmiendo en el suelo debajo del techado del parque, donde hay niños y mujeres enfermas”, comentó.

Pese a los riesgos, su compatriota Víctor Arenas avisó que la caravana no se va a detener.

“Ahora podemos ser 1.000 o 2.000 pero el viernes se incrementara el número de personas que requieren sus documentos para llegar a los Estados Unidos”, comentó.

En el parque Bicentenario de Tapachula, principal lugar de origen de las caravanas, están concentrándose los migrantes para salir caminando, ya que no encontraron la agilidad en sus trámites para obtener sus permisos temporales de viaje.

Otros grupos de migrantes han entregado sus identificaciones en las oficinas de regularización del Instituto Nacional de Migración (INM), porque han confiado que les pueden entregar permisos temporales de 30 días para transitar por territorio nacional y no ser parte de esta caravana de migrantes.

Estas caravanas reflejan el flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, donde la CBP detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre pasado.