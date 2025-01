Migrantes se debaten entre volver a sus países o quedarse en México tras medidas de Trump

Tapachula (México), (EFE).- Los migrantes varados en la frontera sur de México se debaten entre persistir en su viaje o volver a sus países ante las restricciones del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las repatriaciones anunciadas por la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum.

El desasosiego es palpable en Tapachula, la mayor ciudad del límite de México con Centroamérica, donde migrantes como el venezolano Bulmar Rodríguez dicen a EFE que no pierden la esperanza, por lo que insistirán en su avance hasta la frontera con Estados Unidos.

“A México le pediríamos que ayudaran un poco al migrante venezolano. ¿En qué sentido? De seguridad más que todo, de no deportarnos, que en verdad no estamos acá para quedarnos acá, estamos de paso, que implementen medidas para poder pasar a la frontera estadounidenses”, solicitó el suramericano.

Una frontera saturada

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó este miércoles que los encuentros diarios de indocumentados en la frontera de Estados Unidos están en uno de sus niveles más bajos de los últimos años tras caer un 78 % desde diciembre de 2023.

Pero México detectó un récord de más de 925.000 migrantes irregulares de enero a agosto pasado, una subida interanual de casi 132 %.

Sairi Martínez García, cubana en Tapachula, reconoció que “realmente es una crisis lo que tiene aquí la presidenta, Claudia Sheinbaum”, pues la mayoría no quiere volver a su país.

“A México hay que estarle agradecido porque nos ha ayudado y acogido, pero es imposible que se haga cargo de todos los migrantes. Los migrantes quieren que México los ayude y que no los deporte, pero es imposible, no se puede, hay demasiados, muchos quieren intentarlo, salen en caravana”, expresó a EFE.

La mujer indicó que entre la comunidad isleña hay mucha desilusión ante la llegada de Trump, sobre todo entre aquellos que tenían una cita con la aplicación ‘CBP One’ de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, cancelada por el nuevo presidente, para pedir asilo en Estados Unidos.

Quedarse en México

Sheinbaum reafirmó ahora que su Gobierno buscará el retorno “voluntario” de los migrantes afectados por las políticas de Trump, aunque también ofrece asistencia humanitaria.

Otros migrantes varados en Tapachula han decidido quedarse y acudir a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para pedir asilo ante el regreso de Trump.

Uno de ellos es el haitiano Roner, quien lleva varios meses en esta ciudad fronteriza y ahora quiere quedarse en México para buscar trabajo.

“Lo que uno no quiere es que lo deporten a su país porque las cosas están muy difíciles por el momento. La forma en que uno está viviendo no es fácil, los problemas”, contó a EFE.

El migrante pidió al Gobierno de México “que les dé trabajo para vivir tranquilos, sin problemas” en ciudades donde se requiera mano de obra.

El defensor migratorio Luis Rey García Villagrán, presidente del Centro de Dignificación Humana (CDH), solicitó a las autoridades afrontar esta crisis humana y no agravarla por las diferencias ideológicas o partidistas.

“El discurso de Donald Trump, todos los sabíamos, estridente, xenofóbico, íbamos a lidiar cuatro años con este asunto, pero le queremos decir, como empresario, la mano de obra barata y calificada del migrante latino es necesaria para la economía de los Estados Unidos”, argumentó.

El activista advirtió de que la migración seguirá caminando con las caravanas, con amparos judiciales y con los éxodos ocasionados por las crisis en países latinoamericanos.