Migrantes senegaleses reclaman documentos de paso en el sur de México

Tapachula, (EFE).- Un grupo de migrantes de Senegal protestaron este jueves a las afueras de las oficinas de regularización migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula (en el estado de Chiapas, que hace frontera con Guatemala) para exigir documentos que les permitan transitar por territorio nacional.

Los migrantes detallaron que quieren avanzar en territorio mexicano para poder sepultar a dos compañeros en Tijuana, quienes presuntamente fallecieron en dicha ciudad fronteriza con Estados Unidos.

En su denuncia, los extranjeros dijeron que viven en situación de calle, que no tienen alimentos ni recursos para permanecer en la frontera sur de México en Tapachula.

En medio de empujones, gritos y danzas, los migrantes se aglomeraron en el pasillo de la calle que conduce a las instalaciones de regularización migratoria.

Este grupo de personas de origen africano logró romper el cerco de los elementos de la Guardia Nacional con equipos antimotines que resguardaban el lugar.

Los migrantes enfurecidos avanzaron y lograron replegar a los elementos de la Guardia Nacional en medio de gritos y aplausos.

“No tenemos para alquiler, no tenemos nada para comer”, expresó Irido, un migrante africano.

Los migrantes de Senegal lanzaron reclamos a la policía militar, sin embargo, no tuvieron respuesta a sus peticiones, ya que es el Instituto Nacional de Migración (INM), que les debe atender para poder resolver su situación migratoria en el país.

Los senegaleses, se mantienen a las afueras de las instalaciones en espera de ser atendidos por las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), donde se encuentra una sección de elementos de las fuerzas mexicanas resguardando el inmueble.

La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) ha interceptado a más de 1,82 millones de personas en lo que va del año fiscal 2022, que inició en octubre pasado.

En México, el Gobierno ha desplegado a casi 30.000 miembros de las Fuerzas Armadas en las fronteras norte y sur, donde los tres meses pasados interceptaron a 124.300 migrantes, un 115 % más que el mismo periodo anterior.