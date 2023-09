Miki Noëlle, un ilustrador en la “nueva era” del Barça

Barcelona, (EFE).- Miki Noëlle (Barcelona, 1996) dibuja los éxitos del FC Barcelona. Tiene 360.000 seguidores en TikTok. Su impacto en la plataforma le abrió las puertas del club. Dibujó un retrato de Pedri y Gavi chocándose la mano como símbolo del cambio de ciclo azulgrana. Crea imágenes que los culés luego se tatúan. La más pedida, el gol de Iniesta en Stamford Bridge.

Motivado por la marcha de Gerard Piqué el pasado mes de noviembre, el ilustrador Miki Noëlle se puso manos a la obra con un diseño que rindiera homenaje a la trayectoria del central catalán estampando la mítica escena de la ‘manita’ tras el 5-0 al Real Madrid en 2010.

Hasta ese momento, sus obras tenían un componente mayoritariamente social y político, pero la marcha del ‘3’ lo empujó a crear una mezcla entre oficio y pasión que terminó en las redes sociales del FC Barcelona.

“A partir de ahí, quisieron trabajar conmigo y empezamos una conexión con distintas ilustraciones que el Barça ha subido en sus redes sociales”, cuenta en una entrevista a la Agencia EFE Noëlle, con más de 360.000 seguidores en TikTok y cerca de 50.000 en Instagram.

Al mes siguiente colaboró por primera vez con la entidad catalana, que le pidió que hiciera una ilustración con motivo del estreno del documental ‘Una nueva era” (Amazon Prime) en la que retrató a Pedri y Gavi chocándose la mano, simbolizando un cambio de ciclo lleno de éxitos deportivos.

“Allí conocí a Pedri, Gavi, Araújo, Ansu Fati… Luego empecé a hacer pósteres en las calles para ellos de las despedidas de Sergio Busquets y Jordi Alba, de cuando el femenino ganó la Supercopa de España y recientemente del fichaje de Oriol Romeu”, recuerda el ilustrador, que no se pierde ni un partido desde que es socio del club hace unos 20 años.

DEL OCIO AL NEGOCIO

Las andaduras de Noëlle por las redes sociales comenzaron en 2013, cuando empezó a subir “contenido absurdo” en blanco y negro vinculado a la fotografía, y no fue hasta el año 2020 que comenzó a compartir ilustraciones que colgaba por las calles de Barcelona sobre temas de actualidad y de salud mental.

“Siempre me ha gustado añadir obras a la calle porque creo que así puedes aportar algo a la gente en su día a día, tanto si van al supermercado como a dar una vuelta”, destaca.

A lo largo del año pasado publicó más de 500 obras callejeras repartidas por la capital catalana, pero con el éxito de sus ilustraciones deportivas y del diseño de pequeños tatuajes que comparte en sus redes sociales, ha tenido que frenar su producción.

“Hace unos meses que me dedico al cien por cien a hacer tatuajes pequeños para gente que publico en TikTok. Mucha gente me pide que haga tatuajes inspirados en el Barça”, asegura Noëlle, cuyo tatuaje estrella es su dibujo del gol de Iniesta en Stamford Bridge, del que ha tenido que crear hasta cinco diseños distintos.

Cree que su éxito con el diseño de tatuajes se debe a su estilo minimalista, los millones de culers que hay en el mundo y a la viralización de TikTok: “Todo lo que publico sobre el Barça pega un tirón increíble”.

Precisamente es esa notoriedad, sumada al hecho de hacer ilustraciones relacionadas con el Barça, le ha generado ciertos problemas con seguidores de equipos rivales.

“Sabiendo que en el mundo del fútbol hay mucha pasión, aficionados del Real Madrid y del RCD Espanyol me meten mucha ‘caña’ y me tengo que empezar a acostumbrar porque casi a diario recibo muchos mensajes de odio”, lamenta el barcelonés.

CON LA MENTE SIEMPRE EN EL BARÇA

Aunque ha colaborado en varias ocasiones con el Barça, muchas de sus producciones no han sido pedidos del club, sino muestras de arte por simple amor al club.

“Cuando vinieron los dos Joãos quise hacer una ilustración desde que vi que llegaron al aeropuerto”, comparte Noëlle, que ya tiene preparada otra obra para la gala del Balón de Oro que se celebrará el 30 de octubre.

“Estoy casi seguro de que Messi va a ganarla y voy a hacer algo bastante épico porque creo que va a ser su último Balón de Oro”, confiesa el artista, cuyos planes a largo plazo son seguir vinculado a la ilustración, el diseño de tatuajes y, a poder ser, al FC Barcelona.

“Quiero que mi arte se siga relacionando con el Barça porque es el club de mi vida y, si quieren seguir trabajando conmigo, estaré encantado”, concluye.

Àlex Gutiérrez Páez