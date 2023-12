Miles de migrantes esperan a la intemperie ser procesados en la frontera EEUU-México

Tucson (AZ), (EFE).- Miles de migrantes se encuentran soportando bajas temperaturas al aire libre, sin comida y sin agua esperando por días ser procesados por la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos y México.

La situación está llegando a un punto crítico a media que día a día aumenta el número de migrantes provenientes de diferentes partes del mundo que cruzan la frontera para solicitar asilo.

Si bien no hay cifras oficiales, activistas en Arizona sostienen que hay aproximadamente 1.500 aguardando en la frontera a ser procesados.

Cifras divulgadas hoy miércoles por la publicación Daily Caller News Foundation indican que actualmente unos 22.000 migrantes se encuentran bajo custodia en instalaciones de la Patrulla Fronteriza.

De acuerdo con esta fuente, los centros de procesamiento de la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera con México se encuentran a un 97 % de su capacidad.

Mientras tanto, las imágenes de migrantes esperando a ser procesados se repiten en diferentes puntos de Texas, Arizona y California.

La cadena de televisión hispana Univision en Arizona reportó el martes haber atestiguado la muerte de un migrante de origen indio que esperaba a ser procesado en la frontera de Arizona cerca del puerto de entrada de Lukeville. Esa información no ha sido confirmada por Patrulla Fronteriza.

Los migrantes se ven obligados a esperar por varios días mientras están expuestos a la intemperie y a las bajas temperaturas que se registran en las noches, algunos de ellos sin tener acceso a comida y agua. Muchas veces se han visto forzados a encender improvisadas fogatas para soportar el frío.

Los grupos humanitarios no se dan abasto para asistir a los migrantes, entre los que hay hombres, mujeres y niños pequeños.

La Patrulla Fronteriza reportó haber arrestado a 10.000 migrantes a lo largo de la frontera con México solamente el martes.

El aumento en el flujo migratorio en Arizona llevó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a cerrar el puerto de entrada de Lukeville para que sus agentes asistan en el procesamiento de migrantes, mientras que la Patrulla Fronteriza ha cerrado puntos de inspección en las carreteras con el mismo propósito.

El congresista demócrata Raúl Grijalva urgió el martes al Gobierno del presidente Joe Biden a asignar más recursos para gestionar el mayor flujo migratorio en la frontera de Arizona con México.

En una carta, el representante federal por Arizona describió la situación actual de la frontera de ese estado como “insostenible y un abandono de la responsabilidad federal”.

“Necesitamos un aumento inmediato de recursos y personal en el sur de Arizona, pero las acciones recientes, incluido el cierre del puerto de Lukeville, son innecesarias e inclusive obligan a los migrantes a zonas aun más peligrosas mientras intentan ejercer su derecho internacional a buscar asilo”, resaltó.