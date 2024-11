Miles de migrantes salen en caravana desde México coincidiendo con elecciones de EE.UU.

Tapachula (México), (EFE).- Miles de migrantes salieron este martes en caravana desde la frontera sur de México, para pedir, en el marco de las elecciones de Estados Unidos que se celebran este martes, que no se endurezcan más las políticas migratorias para ingresar a aquel país.

“La mayoría de las personas que estamos saliendo de Tapachula tienen miedo de que gane (el candidato republicano) Donald Trump que quiere acabar con el ingreso de migrantes a Estados Unidos; si te pones a ver, nosotros somos una clase obrera que estamos dispuestos a trabajar y que nos brinde una oportunidad de trabajo”, dijo a EFE Ehison Díaz, migrante de Venezuela.

El contingente más numeroso de la caravana, denominada ‘Niño Jesús’, conformado por hombres, mujeres y niños, decidió abandonar Tapachula para acelerar su paso en busca de poder llegar a la Ciudad de México antes de que asuma el poder el nuevo mandatario o mandataria de Estados Unidos.

La caravana salió pasadas las 06:00 hora local (12:00 GMT) con un paso lento y pidiendo orden a los migrantes para poder avanzar sin prisa.

Al paso del primer retén, en el Ejido Viva México, los migrantes gritaron a las autoridades de migración exigiendo que se les otorgue la regularización para poder transitar libremente en el país.

“¡Queremos papeles! ¡Queremos papeles! ¡Hagan sus trabajos, no sean injustos!”, gritaban mientras un agente de migración les pedía con un altavoz que caminaran con precaución.

Este numeroso grupo de personas portaba también una manta blanca con las letras rojas en las que se podía leer: “No más sangre Migrante”.

Piden solidaridad y regularización

Nelson Mejía, un migrante hondureño, que portaba la imagen de la Virgen de Guadalupe para que lo acompañara en su recorrido, pidió al pueblo mexicano que se solidarice con los integrantes de la caravana, la cual apresuró su paso en el marco de los comicios que se desarrollan en Estados Unidos.

“Salimos en caravana hoy 5 (de noviembre) porque las elecciones y las votaciones ya van a ser y para evitar enfrentarnos a Trump, como sus leyes, que quiere cambiar como racista que es y necesitamos adelantarnos los poquitos que quedamos aquí encerrados en Tapachula”, señaló.

Lamentó que en México las promesas de obtener un permiso para transitar en el país son “mentira” ya que hay mucha gente que ha estado en territorio nacional hasta por 10 meses y dicho permiso no llega.

Vía telefónica, el observador del fenómeno migratorio, Luis Rey García Villagrán, consideró que salieron unos 2.500 inmigrantes desde Tapachula, pero al empezar a caminar el contingente incrementó con personas de nacionalidades como China, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Honduras, Salvador, Guatemala y Haití.

El contingente de migrantes, el cual está acompañado por una gran presencia de elementos de seguridad, tiene una coordinación de todas las instituciones de rescate y paramédicos para así documentar la salida y el avance de la caravana que intenta cruzar México.

Junto a esta caravana, este mismo martes salió otro contingente de unos 300 indocumentados desde Tuxtla Gutiérrez, también en Chiapas.

Miles de personas desplazadas siguen llegando a México cada día, y entre enero y julio de 2024, hubo más de 700.000 detenciones de personas en movimiento, según el Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés).

Los hechos ocurren tras un aumento del 193 % interanual en la migración irregular a través de México hasta un récord de más de 712.000 personas, según la Unidad de Política Migratoria del Gobierno.