Millie Bobby Brown presenta una denuncia por acoso y hostigamiento contra David Harbour

LONDRES – La actriz Millie Bobby Brown habría presentado una queja formal alegando acoso y hostigamiento contra su coprotagonista David Harbour antes del inicio del rodaje de la quinta y última temporada de la exitosa serie de Netflix Stranger Things.

Según informes de medios, Brown entregó lo que una fuente describió como “páginas y páginas de acusaciones” contra Harbour antes de que comenzara la fotografía principal de la temporada final. Se indicó que las acusaciones estaban relacionadas con acoso y hostigamiento —ninguna de las cuales supuestamente involucra conducta sexual inapropiada—.

Investigación Iniciada

La queja habría desencadenado una investigación interna dentro de la producción. El resultado exacto de dicha investigación no ha sido revelado públicamente. Un informe señala que Brown estuvo acompañada en el set por un representante personal durante la filmación de la quinta temporada.

Relación en Pantalla vs. Acusaciones Fuera de Cámara

Brown y Harbour interpretan a hija adoptiva y padre, respectivamente, en Stranger Things. Su relación en pantalla ha sido descrita frecuentemente como emocionalmente intensa. Harbour declaró previamente que tenía un “profundo afecto paternal” por Brown. La yuxtaposición de este historial con las actuales acusaciones ha generado gran atención entre fanáticos y medios.

Silencio del Estudio y Representantes

Ni Netflix —distribuidor de la serie— ni los representantes de Brown o Harbour han emitido declaraciones públicas al respecto.

Lo Que Significa para la Temporada Final

Con el final de Stranger Things acercándose, la presentación de esta queja añade una capa inesperada de drama tras bambalinas en una de las producciones más importantes de Netflix. Sigue siendo incierto cómo los resultados de la investigación podrían afectar la dinámica del elenco, las actividades promocionales o la percepción del público.

Lo Que Aún No Se Sabe

La naturaleza específica de la conducta denunciada por Harbour.

Si la investigación resultó en conclusiones o acciones formales.

Si Brown o Harbour planean emitir declaraciones públicas en el futuro.

A medida que esta historia continúa desarrollándose, se espera que los medios estén atentos a cualquier respuesta oficial de las partes involucradas y a la posible revelación de más detalles sobre el alcance y la resolución de la investigación.