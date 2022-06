Millones de mexicanos votan en comicios claves marcados por retos y denuncias

Ciudad de México/Ciudad Victoria/Cancún, (EFE).- Millones de mexicanos acudieron este domingo a las urnas para renovar seis Gobernaciones del país, unos comicios claves para el país y que estuvieron marcados por denuncias de compra de votos, abstencionismo, violencia, los estragos del huracán Agatha y demoras en la apertura de las mesas.

Casi 12 millones de votantes estuvieron convocados en más de 21.000 casillas (mesas de votación) para elegir a los gobernadores de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, estados que definirán el control territorial del oficialismo y de la oposición rumbo a las presidenciales de 2024.

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que la jornada se realizó “conforme a lo previsto”, incluyendo la participación de más de 147.000 ciudadanos como funcionarios de casillas y 4.618 observadores electorales.

Pero el titular del organismo autónomo advirtió de “adversidades”, como la inseguridad, la pandemia de covid-19 y, en particular, el recorte presupuestal que ha implementado el oficialismo.

“Este proceso electoral también ha significado para las instituciones electorales la confirmación de una realidad adversa y es que, desde hace al menos tres años, hemos tenido que aprender a navegar con vientos fuertes”, expresó.

UNA FRONTERA DISPUTADA

Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, es uno de los estados claves por su industria, la presencia del crimen organizado y los flujos migratorios.

El presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), Juan José Guadalupe Ramos, informó que el proceso transcurrió con incidentes, como propaganda de instituciones políticas cerca de las mesas de votación y algunos que sufragaron sin presentar credencial de elector o no estar en la lista nominal.

“Son situaciones que se presentan recurrentemente en las jornadas electorales”, declaró a Efe el funcionario.

De más de 4.000 urnas, se instalaron 50 electrónicas por primera ocasión.

Durante la jornada, los integrantes de la alianza oficialista “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas” denunciaron la compra de votos en municipios tamaulipecos gobernados ahora por el Partido Acción Nacional (PAN).

“Recuerden aquellos que están haciendo estas acciones que está estipulado en la ley como delito grave”, mencionó el secretario de comunicación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda), Diego Hernández.

En contraste, en la madrugada trascendió la detención de cinco militantes de Morena en el también norteño estado de Durango, donde la Policía los acusó de compra de votos.

ABSTENCIONISMO EN LA JOYA TURÍSTICA

La jornada en Quintana Roo, la joya turística del Caribe mexicano, transcurrió sin incidentes graves, pero los 2.297 centros de votación fueron instalados hasta después de las 12.00 (17.00 GMT), cuando la hora de apertura era las 8 de la mañana (13 GMT).

Aunque en la mayoría de las casillas electorales recorridas por Efe había presencia de votantes, funcionarios comentaron que era baja la presencia de electores.

La presencia de agentes policiales fue notoria, en particular en Cancún, donde un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública recorrió toda la zona urbana, que ha padecido de tiroteos entre bandas del crimen organizado en el último año.

El secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto, informó de más de 300.000 personas que vacacionan este fin de semana en el estado y precisó que, a pesar de la llamada ley seca que impide la venta de bebidas alcohólicas, hay zonas turísticas que quedaron exentas.

Por ello, los trabajadores del sector tuvieron dificultades para acudir a votar.

VIOLENCIA Y ESTRAGOS DEL HURACÁN

En Oaxaca, en el sur de México, los estragos del huracán Agatha, que dejó nueve muertos la semana pasada, y conflictos sociales en las comunidades de la sierra impidieron la apertura de 81 mesas de votación, en las que se esperaba la participación de más de 36.000 personas.

Además, la Fiscalía General del estado reportó un día antes el asesinato de Carlos Eduardo López, operador político de Salomón Jara, candidato a gobernador de Morena.

En todo el proceso electoral se documentaron 85 agresiones contra políticos, incluyendo 11 precandidatos y aspirantes que enfrentaron hechos de violencia, de acuerdo con la consultora Etellekt, referente del tema.

RESULTADOS EN ESPERA

El INE estima anunciar a las 22.00 hora local de hoy (3.00 GMT del lunes) los primeros resultados del conteo rápido, que incluyen una estimación oficial de los votos para definir a los posibles ganadores.

Estos comicios ocurren un año después de las elecciones intermedias del 6 de junio de 2021, en las que Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, se impuso en 11 de 15 Gobernaciones en disputa, además de una más para su aliado Partido Verde.

En estas elecciones el partido del presidente podría pasar de gobernar la mitad de los 32 estados, además de dos gobernados por aliados, a controlar cerca de dos terceras partes de las Gobernaciones, de las que Morena solo tenía seis en 2018, cuando López Obrador asumió el poder.