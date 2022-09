Minecraft, Roblox y FIFA videojuegos usados para robar tarjetas de crédito

Cuando un videojuego nuevo es bastante caro y el usuario quiere ahorrar dinero, busca una copia gratuita para descargarlo, pero pone en peligro su dinero

NotiPress.- En el primer semestre de 2022, expertos de la empresa global de ciberseguridad y privacidad, Kaspersky, detectaron un aumento en la actividad de los ciberdelincuentes que se aprovechan de datos de gamers. Asimismo, el número de usuarios atacados por software malicioso aumentó un 13% en comparación con la primera mitad de 2021. Debido a los intentos de descargar nuevos videojuegos como Minecraft, Roblox y FIFA desde recursos poco fiables. Así pues, los usuarios reciben un software malicioso, perdiendo sus cuentas de juego e incluso el dinero de sus tarjetas de crédito.

Para evaluar el panorama actual de los riesgos del gaming, Kaspersky analizó las amenazas más populares relacionadas con los videojuegos para PC y móviles. En total, entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022, se presentaron más de 384,000 usuarios afectados. Ello por 92,000 archivos únicos maliciosos o no deseados que imitaban 28 videojuegos. Además, la compañía detectó incluso troyanos-espías, una categoría de software de vigilancia capaz de rastrear cualquier dato introducido en el teclado y realizar capturas de pantalla.

Igualmente, Kaspersky reveló un crecimiento de los ataques realizados con el software malicioso el cual roba datos sensibles de los dispositivos infectados. Entre ellos se encuentran Trojan-PSW, recopila las credenciales de las víctimas; Trojan-Banker, roba dinero de tarjetas de crédito; y Trojan-GameThief recopila información de acceso a cuentas de videojuegos. Desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022, las soluciones de seguridad de Kaspersky detectaron un total de 3,705 archivos únicos que distribuían software malicioso. Los cuales se encontraban bajo la apariencia de videojuegos populares como Minecraft, Roblox y FIFA.

Y es que, la mayoría de las veces, los usuarios reciben archivos maliciosos cuando intentan descargar videojuegos desde páginas web de terceros. Esto suele suceder cuando un juego nuevo es bastante caro y el usuario quiere ahorrar dinero encontrando una copia gratuita en sitios poco fiables. Sin embargo, perderán mucho más que si hubieran comprado una versión legítima. Por ejemplo, muchos archivos maliciosos roban dinero de las tarjetas de crédito, cuentas de juego o incluso los datos de los criptomonederos al infectar los dispositivos.

Los atacantes tratan de propagar las amenazas bajo la apariencia de juegos de gran gran público o que han sido lanzados recientemente y están constantemente en los radares de los gamers. Juegos tan conocidos como Roblox, FIFA o Minecraft, por ejemplo, así como las nuevas entregas de grandes series de juegos, lanzadas durante el último año. Estos fueron objeto de abuso activo por parte de los atacantes que propagaron el malware RedLine bajo su apariencia para robar dinero de las tarjetas de crédito de los usuarios.

Finalmente, Kaspersky compartió recomendaciones para que delincuentes no roben dinero de las tarjetas de crédito y garantizar la protección mientras se juegan o descargan videojuegos como Minecraft, Roblox o FIFA. La primera recomendación es descargar videojuegos sólo en tiendas oficiales como Steam, Apple App Store, Google Play o Amazon Appstore. Además, si se quiere comprar un juego que no está disponible en las principales tiendas, se debe adquirir sólo en el sitio web oficial. Por último, tener cuidado con las campañas de phishing y con los jugadores desconocidos; así también de no abrir enlaces recibidos por correo electrónico o en un chat de juego.