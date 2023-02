Mitre y Darín ven en su nominación al Óscar un reconocimiento a Latinoamérica

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- La nominación al Óscar de la película “Argentina, 1985”, de Santiago Mitre, es una prueba de que “muchos contenidos latinoamericanos de habla hispana son muy valorados en el mundo”, considera su protagonista, Ricardo Darín, en una entrevista con EFE.

“Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro cine, de abonar esfuerzos y de no sentirnos disminuidos por una cuestión presupuestaria porque lo más importante de todo es tener una buena historia para contar”, dice el actor de “Relatos Salvajes”.

Mitre y Darín han pasado un año viajando por el mundo promocionando la película de drama legal que sigue el exitoso juicio contra los militares de la violenta dictadura argentina (1976-1983), marcada por las violaciones masivas a los derechos humanos de la población civil.

En lo que va del año, los argentinos ya desfilaron como ganadores de premios como los Globos de Oro y los Goya, y ahora aspiran a que “Argentina, 1985” se corone como la mejor película extranjera de los Óscar el próximo 12 de marzo.

Pero si bien han disfrutado dichas celebraciones, ambos coinciden con que el momento más bonito que han vivido en la ruta del filme hasta el momento fue el estreno en el Festival de Cine de Venecia.

“Me queda inolvidable ese momento, estábamos mostrando la película por primera vez todos juntos en una sala llena de gente y la manera en la que reaccionó la sala a la película y cómo nos aplaudieron después, fue muy emocionante”, recuerda Mitre.

Darín coincide: “No se parecía a nada”, dice el actor, que se llevó una sorpresa al darse cuenta de que el tema que retrataba la cinta no era tan local como creía.

“Una de las incertidumbres que teníamos era cómo iba a ser recibida, de entrada en Argentina y luego en otros países. Esa fue la confirmación de que la historia rompe fronteras y conecta con el público de todas partes del mundo”, expone el protagonista de “Nueve reinas”.

Al terminar aquella proyección, ambos quedaron tan profundamente conmovidos que el actor recuerda que no podían parar de llorar: “Nos mirábamos y se retroalimentaba nuestro llanto”.

Ese fue tan solo uno de los muchos momentos emotivos que marcaron al proyecto que, entre otras cosas, fue la primer película argentina en ser grabada durante los momentos más duros de la pandemia.

“Se hizo una investigación muy larga donde aprendimos muchísimo y fue demoledora en muchos sentidos (…). Hablar de este juicio es hablar de una herida abierta que tiene la sociedad argentina”, apunta Mitre.

La producción revivió la historia de justicia sin precedentes en Latinoamérica en los mismos sitios en los que se llevó a cabo el juicio, ganado por Julio Strassera y el joven fiscal adjunto Luis Moreno Campo.

“Realmente te sobrecogía estar ahí y pensar que hace unos años atrás eso se hubiera vivido en ese mismo lugar con tanta carga de emoción, de esperanza, expectativas, sufrimiento, dolor y lucha de tantas personas, todo eso confluía en nuestra alma”, cuenta Darín.

NO PIDE NADA A HOLLYWOOD

Darín asistió por primera vez a los Óscar gracias a “El secreto de sus ojos”, de Juan José Campanella, que en 2010 ganó el título que hoy pelea el filme de Mitre.

Tiempo después, el actor dio declaraciones que considera lo posicionaron “injustamente” como un actor “anti-Academia (de Hollywood)”, pues en una entrevista televisada confesó que no quiso aceptar un papel en una película estadounidense de alto presupuesto.

“No era nada personal con la Academia o con el cine en sí. Todos creemos e imaginamos que la meca y la cumbre de todo está ahí (en Hollywood), sin importar lo que te ofrezcan y para mí no, siempre lo mas importante es la historia en cuestión, cuál es el guion y quiénes son los compañeros”, asevera.

Mitre comparte opinión con Darín y celebra la ventana en la que se han convertido las plataformas para las producciones de cine latinoamericanas.

“Estamos en un momento en el que es posible imaginar proyectos ambiciosos de gran envergadura hechos en español (…). Tenemos que trabajar por mantener y defender el cine hablado en nuestro idioma con la mayor fuerza posible”, expone.

Darín también confiesa sentirse orgulloso del director y dice sentir emoción cada vez que reconocidos “artistas de todas partes del mundo” se acercan para felicitarlo.

Aunque Mitre no sabe muy bien aún lo que significa para su carrera todo lo que ha vivido en este año, tiene muy claro algo: “Todas las cosas que me han pasado con el cine son buenas y ahora son cada vez mejores”.