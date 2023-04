Mixon, de Bengals, se declara inocente de amenaza agravada contra una mujer

Redacción Deportes, (EFE).- El corredor de los Cincinnati Bengals, Joe Mixon, se presentó en el Tribunal Municipal del Condado de Hamilton, Ohio para declararse inocente de un cargo de amenaza agravada contra una mujer.

El jugador de 26 años fue acusado en enero pasado ante el Tribunal Municipal del Condado de Hamilton de apuntar con un arma de fuego a una mujer. En el informe del Tribunal se subrayaron las amenazas que hizo el jugador a la víctima.

“Deberían reventarte en la cara, debería dispararte. La policía no puede atraparme”, fue parte de las declaraciones que se obtuvieron.

El Tibunal ordenó a Mixon no tener contacto con la mujer y se le fijó una fianza de 10.000 dólares.

La denuncia dice que el incidente se presentó el 21 de enero, el día antes de que los Bengals, con Mixon en el campo, derrotaran a los Buffalo Bills en la ronda divisional de la Conferencia Americana (AFC).

En un principio dicha acusación fue desestimada el 2 de febrero durante la audiencia realizada ante el juez Curt Kissinger, presidente del Tribunal Municipal del Condado de Hamilton.

Según las actas el fiscal de la ciudad dijo que era necesario realizar una investigación adicional antes de seguir adelante, lo que desembocó en una nueva acusación levantada el pasado 8 de abril.

No es la primera vez que al seleccionado Pro Bowl 2021 se le relacionan con problemas de violencia.

En el 2014, cuando tenía 18 años, fue acusado de un delito menor de agresión por el que fue suspendido una temporada con los Oklahoma Sooners, luego de que se le viera en un vídeo dar un puñetazo a una estudiante en un restaurante en Norman, Oklahoma.

En aquella ocasión Mixon completó un año de libertad condicional, 100 horas de servicio comunitario y recibió asesoramiento de conducta.

Mixon ha jugado seis temporadas con los Bengals, equipo que lo reclutó en el Draft 2017 y con el que además de ser campeón de la Conferencia Americana (AFC) en 2021 ha sido una vez seleccionado Pro Bowl. En su carrera acumula 5.378 yardas por tierra y 40 anotaciones.