MLS impulsa crecimiento de líderes hispanos y crea 10 puestos de trabajo por cada jugador

Chicago (EE.UU.), (EFE).- La MLS, la liga de fútbol de Estados Unidos, anunció una iniciativa para impulsar el crecimiento de líderes hispanos en la industria del fútbol, en la que se abren diez puestos de trabajo por cada futbolista, como parte de las celebraciones para el mes de la herencia hispana.

El Inter Miami de Leo Messi, Los Ángeles Galaxy del mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández o el Los Ángeles FC del también mexicano Carlos Vela, entre otros clubes de la MLS, abrirán sus puertas a más de cien jóvenes hispanos para que conozcan cómo funciona un equipo de elite del ‘soccer’.

“En celebración del mes de la herencia hispana y como parte de su compromiso de apoyar a los jóvenes, Major League Soccer (MLS), MLS WORKS, la plataforma de responsabilidad social de la Liga, P&G y Hispanic Star se unen para la segunda edición de Capitanes del Futuro, un programa único que aprovecha la pasión por el fútbol para preparar a la próxima generación de líderes hispanos”, informó la MLS en un comunicado.

Este programa ayudará a los jóvenes entre los trece y los 18 años a estrechar el vínculo con sus orígenes y a la vez tener acceso a herramientas y recursos para abrirse un camino en la industria del deporte.

“La industria del fútbol ofrece al menos 10 empleos fuera del campo por cada jugador en el campo”, dijo Lela Coffey, vicepresidenta multicultural de P&G en Norte América, en declaraciones facilitadas por la MLS.

“A menudo los jóvenes no son conscientes de estas oportunidades profesionales. Capitanes del Futuro es un programa único construido en torno al ecosistema del fútbol estadounidense para generar conciencia sobre las oportunidades de los jóvenes latinos”, agregó.

Austin, Chicago Fire, Cincinnati, el Dallas del español Asier Illarramendi, el Houston Dynamo de mexicano Héctor Herrera o New York Red Bulls y New York City son otros clubes que se sumaron a esta iniciativa.