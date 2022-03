Moda genderless: ¿qué es y por qué es tendencia?

Moda sin género es un reflejo de la evolución en la industria

NotiPress.- La moda siempre ha sido una forma de expresión para millones de personas, pero, para hacerse oír, es necesario desafiar reglas arcaicas, derivadas a la percepción de la sociedad sobre el género. Un boletín de la Escuela Superior de Diseño de Barcelona (EsDesign), consultado por NotiPress indica, actualmente las fronteras de género son cada vez más difusas en la industria de la moda, con las nuevas generaciones mostrando un creciente interés por la ropa sin género o moda genderless.

En este sentido, la tendencia ha cobrado impulso, especialmente con estrellas mundiales, como Harry Styles, que han desterrado las nociones de género de sus armarios. Usar bolsos, zapatos, abrigos y camisas, el prêt-à-porter unisex están en auge en el mundo de la moda ahora mismo. Por ello, la moda genderless no solamente es una tendencia, sino que llegó para quedarse.

Pero, ¿qué es la moda genderless?

A pesar de ser una tendencia que ha incrementado en los años más recientes, la moda genderless se remonta a la Antigua Grecia, según la investigación de EsDesign. Los ropajes habituales en el hombre y en la mujer eran la túnica y un manto.

Asimismo, se puede encontrar en la obra de Quentin Matsys, El cambista y su mujer, un óleo sobre tabla de 1514, cómo las dos personas están vestidas de casi igual manera. Por su parte, en el siglo XIX, la Revolución Industrial representó un cambio definitivo en los roles del hombre y la mujer. Un ejemplo fue el uso casi exclusivo de faldas en mujeres, las cuales antes los hombres utilizaban durante la Europa Medieval y Renacimiento.

Moda unisex y su evolución al genderless

El uso masculino de las faldas se condenó a partir del siglo XIX, sin embargo la moda unisex volvió a surgir en 1968. Algunos diseñadores, entre ellos Paco Rabanne, Mary Quant o Pierre Cardin denominaron este resurgimiento como “era espacial” al considerar la libertad de la persona por encima de las convenciones sociales.

Fue una rebeldía a los roles establecidos, indican los especialistas de EsDesign, y por eso comenzaron a crear piezas que eran sencillas, pero elegantes, al mismo tiempo. Además, para no tener ninguna relación con el género como tradicionalmente se conoce, comenzaron a usar materiales sintéticos.

¿Por qué es tendencia la moda genderless?

La Facultad de Diseño de la Escuela Superior de Diseño de Barcelona asegura que son muchas marcas de ropa las cuales han aportado a la moda sin género. Esto se ve reflejado en el aumento de hombres que con faldas y vestidos expresan su feminidad en diferentes estilos. De igual forma, las mujeres no se han limitado a utilizar lo tradicionalmente designado a ellas, pues utilizan corbatas y trajes.

Durante los años más recientes, la moda genderless se ha alejado de todas las normas de vestimenta basadas en el género de la persona. Uno de las principales figuras de la moda unisex es Jaden Smith, hijo del actor Will Smtih. En una campaña publicitaria para mujeres de Louis Vuitton en 2016, Jaden Smith lució un look elegante con una chaqueta de cuero y una falda. La moda genderless refleja como la ropa ya no es una herramienta para definir lo que un hombre o una mujer debe usar. Sino que una persona debe ponerse la ropa con la cual se sienta más cómodo e identificado.