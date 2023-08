Mohamed cree que la Leagues Cup favoreció a los clubes estadounidenses y propone cambios

México (EFE).- El entrenador argentino Antonio Mohamed afirmó este miércoles que la Leagues Cup, cuyo título disputarán este sábado Nashville y el Inter Miami de Lionel Messi, favoreció los intereses de los clubes estadounidenses por encima de los mexicanos.

El extécnico del Celta de Vigo propuso que para 2024 el torneo que reúne a entidades de la MLS y la Liga Mx se juegue en tiempos de pretemporada para los mexicanos, para no interrumpir el torneo, como ocurrió este año.

En esta edición, los representantes mexicanos jugaron la primeras tres jornadas del torneo Apertura, que a continuación quedó en pausa.

Pumas, con Mohamed en el banquillo, terminó en el primer lugar de su grupo en la Leagues Cup, y en la fase de eliminación directa fue eliminado por los Gallos Blancos de Querétaro.

A juicio de Mohamed, el que los clubes mexicanos tuvieron que disputar el torneo en cachas de Estados Unidos y Canadá generó un gran desgaste entre los clubes mexicanos.

A las semifinales solo se clasificó el Monterrey, que el martes fue eliminados por Nashville al imponerse por 0-2.

“Una de las razones por las que no hay mexicanos en la final es que el rival siempre está en su casa, en su clima, sin estar todo el tiempo viajando y sólo esperándote”, lamentó el entrenador argentino, tres veces campeón en la liga mexicana.

“Hay un montón de cosas por mejorar, pero es una competencia linda. Por eso te digo que estaría bueno usarla de pretemporada para llegar bien al torneo y no cortar el torneo”.

Los Pumas de Mohamed reanudarán su participación en el torneo Apertura mexicana este viernes en su cancha frente al Toluca.

El equipo felino llega a la cuarta jornada en el cuarto puesto de la clasificación con cinco puntos de nueve posibles.