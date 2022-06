Mon Laferte prepara su gira por México y cuenta que ya tiene la nacionalidad

Ciudad de México, (EFE).- La cantante chilena Mon Laferte iniciará el próximo 22 de julio en el Auditorio Nacional su gira por México, la primera desde que tuvo a su hijo, y también “especial” porque, según anunció en conferencia de prensa, ya cuenta con la nacionalidad del país en el que lleva 15 años residiendo.

“Ya tengo doble nacionalidad, ya soy mexicana. Soy chilena y mexicana”, compartió la también artista plástica -nacida en Valparaíso (Chile) en 1983- durante una conversación con medios en la que presentó las nueve fechas de su gira, con la que estará tocando en Ciudad de México, Morelia, Querétaro, Toluca, Monterrey, Torreón, Guadalajara, Puebla y Veracruz.

A pesar de que no fue hasta ahora que se le concedió la nacionalidad del país en el que vive, Laferte expresó que ya desde hace un tiempo se siente mexicana.

“Llevo 15 años en México, tengo un hijo mexicano, mi pareja es mexicana. Pero esto es hermoso, es la cereza del pastel. Es hermoso tener la posibilidad de tener el pasaporte aunque yo ya me sentía antes, es lindo y esta es una gira de celebración de mi doble nacionalidad”, explicó.

La cantante dijo sentirse en un momento muy pleno y feliz debido a la emoción por esta gira, pero también por el nacimiento de su hijo Joel hace más de tres meses, gracias a quien se siente muy enérgica y con ganas de planear y llevar a cabo “muchos proyectos nuevos”.

“Cuando uno tiene un hijo le cambia mucho, (…) me siento más feliz, más motivada, con ganas de hacer cosas y muy concentrada. Quiero hacerlo todo bien, quiero hacerlo todo por mi bebé”, explicó.

En este sentido dijo encontrarse “muy bien” de salud mental y aconsejó los autocuidados y pedir ayuda a las personas que -como le sucedió a ella hace algunos años cuando padeció una fuerte depresión- sientan debilidad a la hora de seguir adelante, se rodeen de sus seres queridos y pidan ayuda.

“(Debes) rodearte de gente buena que te quiera, ir a terapia, tomarte las medicinas, dormir temprano, beber agua. Es cuestión de pedir ayuda”, relató.

Preguntada sobre si ha considerado hacerse algún “retoque estético”, en tono positivo Laferte invitó a que “cada quien haga lo que quiera” en todos los sentidos, pero en concreto consideró que las mujeres deben hacer con su cuerpo “lo que les de su rechingada madre”.

Acerca del futuro, aunque la autora de la conocida canción “Tu falta de querer” no precisó los planes en los que está embarcada actualmente, reveló que lleva un tiempo pensando en realizar un proyecto en el que se junten todos sus “mundos” -la música, lo visual y las artes plásticas-, aunque confesó ser consciente de que “es muy difícil y ambicioso”.

En los conciertos de su gira estarán acompañándola artistas y amigos como por ejemplo Vicente Cifuentes, Bruses, Belén Cuturi o Vivir Quintana, entre otros, además de que habrá “muchas sorpresas”.