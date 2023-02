Moncayola, Chimy Ávila, Abde… hombres de empresa de Osasuna

Pamplona, (EFE).- El equipo de Jagoba Arrasate funciona dentro y fuera del campo. Sus jugadores son cercanos. Conocen la influencia de los patrocinadores en sus salarios. Visitan las instalaciones de empresas locales que invierten en Osasuna. El director general del club, Fran Canal, explica a EFE este vinculo emocional.

Osasuna publicó hace una semana un vídeo en el que se podía ver cómo el jugador rojillo Abde, cedido por el Barcelona, no solo “encara” bien en el terreno de juego, sino también con un tractor en una granja.

Lo hizo en las instalaciones de Lacturale, uno de los principales patrocinadores del club navarro, a la que los jugadores acudieron a conocer cómo trabaja esta marca de lácteos fabricados en la Comunidad foral.

El director general de Osasuna, Fran Canal, explica en declaraciones a EFE, cómo se gestó esa visita de la plantilla a la granja de Lacturale: “Normalmente cuando un patrocinador local del plano geográfico de Osasuna llega a un acuerdo con nosotros lo que se busca es que alcance de alguna manera un grado de relación máximo con el Club.

No solo se trata de venderles soportes publicitarios como puede ser la camiseta, la valla o el palco, sino también tener cierta relación”.

“Esto es parte de este club”, explica Canal. “Históricamente hemos sido un club cercano y lo que intentamos ahora es que esos valores, en momentos en los cuales el fútbol está alcanzando cierta desnaturalización, lo que buscamos es todo lo contrario que sigan siendo seña de Osasuna”, añade.

El club navarro permite a las marcas que puedan utilizar sus instalaciones para actos de su propia empresa, pero “también es bastante frecuente cuando son empresas que tienen unas instalaciones que llaman la atención, como es el caso de Lacturale o Verleal”, llegar a acuerdos para que “una vez al año organicen un día de visita a las instalaciones y una comida con ellos”.

Implicar a la plantilla no va dentro del acuerdo, según explica Canal, pero es “un tema de costumbre, solemos hacerlo así”. “La plantilla sabe que este tipo de actos son organizados por el club con los patrocinadores importantes y ellos están encantados de mantener esa relación con los patrocinadores y el club, en este sentido no hemos tenido nunca ningún problema”.

En los actos de este tipo y tal y como se puede apreciar en el vídeo difundido por el club, “lo que la gente intenta es pasárselo lo mejor posible. La oportunidad de pasar un día en la granja o en las instalaciones de Verleal (congelados de Navarra) es un motivo de relajo y de pasar un rato bueno para los jugadores, les resulta divertido y es una experiencia para la plantilla”.

“Lo que queremos cuando un patrocinador invierte en nosotros es que se sienta cómodo, que ellos también reciban inputs importantes, no solo la presencia de Osasuna en redes sociales, sino también que sientan que Osasuna forma parte de su empresa y que estamos encantados de saber cómo funciona su empresa y es un motivo de orgullo”, cuenta Canal.

Osasuna hace este tipo de actos normalmente con patrocinadores o marcas cercanas y siempre y cuando se den las “condiciones idóneas”: “Lo que está claro es que los jugadores tienen que estar dispuestos a participar en la actividad. No se trata de que la selección de patrocinio se haga por esa contrapartida, es al revés, nosotros nos ponemos a disposición siempre y cuando se den los componentes ideales”.

Osasuna lleva años apostando por marcas locales en sus patrocinios. En los últimos años han sido Lacturale, Kirolbet o Verleal, las marcas que han lucido en la elástica rojilla. La temporada que viene Verleal pasará a centrarse en el patrocinio del primer equipo femenino y Kosner, marca de aire acondicionado y climatización que es distribuida por una empresa navarra, en el masculino.

Además, han sumado al concesionario HR Motor a la parte trasera de su camiseta antes de medirse al Real Madrid.

“Para nosotros es un orgullo poder lucir en nuestros patrocinios empresas de la zona y en estos momentos tenemos la suerte de que probablemente es el momento histórico en el que más empresas diferentes de la zona estamos luciendo en nuestras camisetas de los diferentes equipos, masculino, femenino y categorías inferiores”, señala Canal.

