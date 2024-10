Mónica Naranjo cumple 30 años en la música con gira y la misma “hambre” de seguir adelante

Miami (EE.UU.), (EFE).- La cantante española Mónica Naranjo celebra sus 30 años en la música en un gran momento de equilibrio vital y profesional, con la misma “hambre” de sus comienzos y una ambiciosa gira en 2025, ‘Greatest Hits Tour’, que la llevará en febrero también por Estados Unidos.

Naranjo celebra esta fecha redonda de tres décadas de carrera musical este 2024, cuando cumple medio siglo de vida, “algo precioso, maravilloso”, dice en una entrevista con EFE, por lo que significa estar “casi en el ecuador de la vida”.

Una palabra, “casi”, subrayada con intención, porque la artista española dice con humor que quiere vivir 120 años y que necesitaría que el calendario tuviera más días para conciliar los proyectos personales y profesionales, aunque su prioridad actual es la gira de dos años que emprende en enero próximo.

Eso sí, deja claro Naranjo que no está dispuesta a renunciar al equilibrio entre vida laboral y personal, una relación clave que “a día de hoy no es negociable”. “Ambas caras de la moneda son muy necesarias, tanto el crecimiento profesional como el personal”, explica la cantante (Figueras, Cataluña, 1974).

Amor incondicional por México

Regresará en enero con esta gira a los escenarios de México, el lugar que la vio nacer como artista en 1994, un país por el que siente un “amor incondicional” que le es correspondido..

Este primer bloque de conciertos la llevará en febrero de 2025 a Estados Unidos con cuatro presentaciones confirmadas, en Miami (1 de febrero) y Nueva York (5 de febrero), Los Ángeles (27 de febrero), Chicago (1 de marzo) y en Puerto Rico (8 de febrero).

“Por nacionalidad soy española, pero artísticamente soy mexicana. Tengo el corazón dividido, porque mi fascinación por México es completa, sobre todo por su gente, su fe, su vibración”, apunta, para sentenciar: “México es mi casa”.

Naranjo confiesa que si hay alguna experiencia o momento central en estos 30 años que sigue “fresco” en su memoria, ese es el inicio de su carrera, en México, adonde emigró en 1994: “Llegué un sábado y el domingo actuaba. Actuábamos siempre en domingo.

“A las 48 horas se me brindó la oportunidad de crear una carrera en América”, agrega.

La calurosa acogida que recibe en el país mexicano con cada uno de sus lanzamientos discográficos o cuando emprende una gira es “de lo más bonito del mundo”, añade con agradecimiento.

La clave: “Hambre” por construir y trabajar

Para la popular intérprete de éxitos como ‘Desátame’, ‘Sobreviviré’, ‘Europa’ o ‘Emperatriz de mis sueños’ la clave estriba en “construir y trabajar tu carrera con hambre, con mucha hambre”, porque “una carrera sólida se tiene que construir a lo largo de los años”.

En ese contexto, su debut discográfico a los 20 años, ‘Mónica Naranjo’ (1994), fue un gran éxito, pero, sobre todo, fue el arranque para “construir el pilar profesional que tengo hoy”, afirma la cantante, que ha vendido más de 10 millones de discos en todo el mundo.

“Para construir cosas y arraigos hay que trabajar mucho, 24/7. No hay ningún secreto”, asegura esta artista que rechaza la visión de los que se instalan en la queja o el victimismo, en el “¿por qué yo? o ¿por qué a mí?”, ya que está convencida de que “todas las cosas que pasan en la vida, incluso las más difíciles, eran necesarias”.

La también productora musical y presentadora de televisión sostiene que “en esta línea vital estamos para crecer, para el crecimiento del alma. Estamos por algo mucho más grande, que no se palpa: el crecimiento del ser”, dice al desvelar algunas claves de su evolución espiritual y profesional.

“Para mí todo es perfecto”, dice con sencillez Naranjo, que se encuentra inmersa en un día maratoniano de entrevistas, no sin antes señalar sus lecturas favoritas para acompañar la gira ‘Greatest Hits Tour’: libros de novela negra, uno de sus géneros favoritos, y de un autor en especial, el colectivo que firma como Carmen Mola. O de Elisabet Benavent, autora de novelas de comedia romántica.